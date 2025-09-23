تاکسی‌های اینترنتی طی سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین و پررونق‌ترین مشاغل در حوزه حمل و نقل شهری تبدیل شده‌اند و میلیون‌ها نفر در سراسر کشور از طریق این پلتفرم‌ها به اشتغال رسیده‌اند. این شغل نوظهور با ایجاد فرصت‌های گسترده کاری به‌ویژه برای جوانان، نقش مهمی در کاهش نرخ بیکاری ایفا می‌کند و بخش قابل توجهی از جابه‌جایی‌های شهری را به خود اختصاص داده است.

با وجود اهمیت بالای این فعالیت، اما یکی از چالش‌های اساسی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، فقدان پوشش بیمه‌ای مناسب است. بیمه تامین اجتماعی یا بیمه‌های مشابه، به‌عنوان تضمینی برای حمایت از حقوق اجتماعی و امنیت شغلی این افراد، تاکنون به صورت کامل در این بخش اجرا نشده است. نبود بیمه، رانندگان را در برابر مخاطرات شغلی از جمله حوادث، بیماری‌ها و بیکاری ناخواسته آسیب‌پذیر می‌کند.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اخیراً در گفتگویی اعلام کرد که پیگیری‌های دولت برای بیمه‌کردن رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به مجلس رسیده است و لایحه‌ای در این زمینه تدوین و تقدیم مجلس شده است. وی افزود: «موضوع بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی یکی از اولویت‌های ماست و با نمایندگان مجلس جلسات متعددی برگزار کرده‌ایم تا این مهم هرچه سریع‌تر محقق شود.»

لزوم بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، علاوه بر تامین امنیت شغلی، گامی مهم در جهت ارتقاء سطح رفاه اجتماعی و ایجاد چارچوب قانونی برای کسب‌وکارهای نوین محسوب می‌شود. اجرای این طرح می‌تواند موجب افزایش انگیزه و بهره‌وری رانندگان، کاهش دغدغه‌های اقتصادی و تقویت عدالت اجتماعی در بخش خدمات حمل و نقل شهری گردد.

با توجه به نقش گسترده تاکسی‌های اینترنتی در بازار کار کشور و اهمیت حمایت از فعالان این حوزه، تحقق بیمه اجتماعی برای رانندگان این سرویس‌ها، اقدامی ضروری و به‌موقع است که می‌تواند به رشد پایدار اشتغال و بهبود شرایط کار کمک شایانی کند.

