خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در آستانه تصویب

بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در آستانه تصویب
کد خبر : 1690028
لینک کوتاه کپی شد.

با افزایش چشمگیر اشتغال در حوزه تاکسی‌های اینترنتی، نبود بیمه همچنان یکی از دغدغه‌های اصلی رانندگان این پلتفرم‌هاست؛ اما به گفته وزیر تعاون، لایحه بیمه این رانندگان به مجلس رسیده و دولت به‌دنبال اجرایی کردن آن است.

تاکسی‌های اینترنتی طی سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین و پررونق‌ترین مشاغل در حوزه حمل و نقل شهری تبدیل شده‌اند و میلیون‌ها نفر در سراسر کشور از طریق این پلتفرم‌ها به اشتغال رسیده‌اند. این شغل نوظهور با ایجاد فرصت‌های گسترده کاری به‌ویژه برای جوانان، نقش مهمی در کاهش نرخ بیکاری ایفا می‌کند و بخش قابل توجهی از جابه‌جایی‌های شهری را به خود اختصاص داده است.

با وجود اهمیت بالای این فعالیت، اما یکی از چالش‌های اساسی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، فقدان پوشش بیمه‌ای مناسب است. بیمه تامین اجتماعی یا بیمه‌های مشابه، به‌عنوان تضمینی برای حمایت از حقوق اجتماعی و امنیت شغلی این افراد، تاکنون به صورت کامل در این بخش اجرا نشده است. نبود بیمه، رانندگان را در برابر مخاطرات شغلی از جمله حوادث، بیماری‌ها و بیکاری ناخواسته آسیب‌پذیر می‌کند.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اخیراً در گفتگویی اعلام کرد که پیگیری‌های دولت برای بیمه‌کردن رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به مجلس رسیده است و لایحه‌ای در این زمینه تدوین و تقدیم مجلس شده است. وی افزود: «موضوع بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی یکی از اولویت‌های ماست و با نمایندگان مجلس جلسات متعددی برگزار کرده‌ایم تا این مهم هرچه سریع‌تر محقق شود.»

لزوم بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، علاوه بر تامین امنیت شغلی، گامی مهم در جهت ارتقاء سطح رفاه اجتماعی و ایجاد چارچوب قانونی برای کسب‌وکارهای نوین محسوب می‌شود. اجرای این طرح می‌تواند موجب افزایش انگیزه و بهره‌وری رانندگان، کاهش دغدغه‌های اقتصادی و تقویت عدالت اجتماعی در بخش خدمات حمل و نقل شهری گردد.

با توجه به نقش گسترده تاکسی‌های اینترنتی در بازار کار کشور و اهمیت حمایت از فعالان این حوزه، تحقق بیمه اجتماعی برای رانندگان این سرویس‌ها، اقدامی ضروری و به‌موقع است که می‌تواند به رشد پایدار اشتغال و بهبود شرایط کار کمک شایانی کند.

منبع تسنیم
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی