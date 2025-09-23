خبرگزاری کار ایران
قیمت دلار و یورو امروز سه شنبه ۱ مهر ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز سه شنبه ۱ مهر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز سه شنبه ۱ مهر را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:سه شنبه ۱ مهر

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

719,393

دلار (بازار آزاد)

1,034,200

یورو (صرافی بانک ملی)

844,971

یورو (بازار آزاد)

1,226,400

درهم امارات

284,210

پوند انگلیس

1,405,800

لیر ترکیه

25,200

فرانک سوئیس

1,311,600

یوان چین

146,200

ین ژاپن

704,010

وون کره جنوبی

750

دلار کانادا

752,600

دلار استرالیا

685,900

دلار نیوزیلند

610,000

دلار سنگاپور

811,800

روپیه هند

11,790

روپیه پاکستان

3,699

دینار عراق

795

پوند سوریه

80

افغانی

15,390

کرون دانمارک

164,400

کرون سوئد

111,200

کرون نروژ

104,900

ریال عربستان

277,650

ریال قطر

276,800

ریال عمان

2,702,500

دینار کویت

3,412,700

دینار بحرین

2,759,900

رینگیت مالزی

247,700

بات تایلند

32,770

دلار هنگ کنگ

133,900

روبل روسیه

12,490

منات آذربایجان

613,700

درام ارمنستان

2,710

لاری گرجستان

382,300

سوم قرقیزستان

11,900

سامانی تاجیکستان

112,400

منات ترکمنستان

300,500
