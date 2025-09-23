قیمت دلار و یورو امروز سه شنبه ۱ مهر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز سه شنبه ۱ مهر را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
|
بروزرسانی قیمت ارزها:سه شنبه ۱ مهر
|
ارز
|
قیمت (ریال)
|
دلار (صرافی بانک ملی)
|
719,393
|
دلار (بازار آزاد)
|
1,034,200
|
یورو (صرافی بانک ملی)
|
844,971
|
یورو (بازار آزاد)
|
1,226,400
|
درهم امارات
|
284,210
|
پوند انگلیس
|
1,405,800
|
لیر ترکیه
|
25,200
|
فرانک سوئیس
|
1,311,600
|
یوان چین
|
146,200
|
ین ژاپن
|
704,010
|
وون کره جنوبی
|
750
|
دلار کانادا
|
752,600
|
دلار استرالیا
|
685,900
|
دلار نیوزیلند
|
610,000
|
دلار سنگاپور
|
811,800
|
روپیه هند
|
11,790
|
روپیه پاکستان
|
3,699
|
دینار عراق
|
795
|
پوند سوریه
|
80
|
افغانی
|
15,390
|
کرون دانمارک
|
164,400
|
کرون سوئد
|
111,200
|
کرون نروژ
|
104,900
|
ریال عربستان
|
277,650
|
ریال قطر
|
276,800
|
ریال عمان
|
2,702,500
|
دینار کویت
|
3,412,700
|
دینار بحرین
|
2,759,900
|
رینگیت مالزی
|
247,700
|
بات تایلند
|
32,770
|
دلار هنگ کنگ
|
133,900
|
روبل روسیه
|
12,490
|
منات آذربایجان
|
613,700
|
درام ارمنستان
|
2,710
|
لاری گرجستان
|
382,300
|
سوم قرقیزستان
|
11,900
|
سامانی تاجیکستان
|
112,400
|
منات ترکمنستان
|
300,500