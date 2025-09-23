قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۱ مهر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز سه شنبه ۱ مهر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: سه شنبه ۱ مهر
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
95,699,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
94,452,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
127,637,000
|
طلای دست دوم
|
94,452,010
|
آبشده کمتر از کیلو
|
414,750,000
|
مثقال طلا
|
414,650,000
|
انس طلا
|
3,754.23
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,036,600,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
948,000,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
534,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
321,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
160,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
950,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
465,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
240,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
94,910,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
24,960,000
|
حباب نیم سکه
|
71,570,000
|
حباب ربع سکه
|
85,260,000
|
حباب سکه گرمی
|
47,480,000