خارج شدن کرم‌ آسکاریس از معده بیمار تبعه‌ افغان + فیلم

دکتر محمدرضا خواجه بهرامی رییس بیمارستان ۱۲فروردین کهنوج ضمن تایید صحت ویدیو اظهار داشت: بیمار مذکور از اتباع خارجی بوده که به‌تازگی از مرز وارد کشورشده و هفته گذشته با درد شکم به بیمارستان مراجعه کرده بود. پس از انجام آزمایش‌های اولیه، به دلیل وجود فیستول معده، جهت عمل جراحی به اتاق عمل منتقل شد

این عمل جراحی توسط بنده وهمکاران اتاق عمل کهنوج انجام گرفت. در جریان جراحی،تیم پزشکی با کرم آسکاریس نوعی انگل رایج در دستگاه گوارش در معده بیمار مواجه شد که بلافاصله از بدن وی خارج گردید.

خواجه بهرامی افزود: در سال‌های گذشته نیز موارد مشابهی از بیماران تبعه افغان در بیمارستان مشاهده شده و این موضوع تازگی ندارد.

یکی از دلایل احتمالی وجود چنین انگل‌هایی می‌تواند ناشی از سوءتغذیه، یا مصرف مواد غذایی غیربهداشتی باشد.

