۶ گیاه آپارتمانی عالی برای استفاده در اتاق خواب

افزودن گیاهان مناسب کنار یک تخت راحت، نورپردازی ملایم، دمای خنک و سکوت، رنگ‌های آرامش‌بخش، رایحه‌های دلنشین، هوای پاکیزه و فضای مرتب و بدون شلوغی، محیطی است که نه‌تنها خوابی آرام به ارمغان می‌آورد، بلکه برای سلامت کلی هم مفید است.

۱. اسطوخودوس

اسطوخودوس به دلیل اثر آرام‌بخش و خاصیت تسکین‌دهنده‌اش، همچون لالایی طبیعی در اتاق خواب عمل می‌کند. برگ‌های نقره‌ای و گل‌های بنفش آن فضایی سرشار از آرامش می‌آفریند. این گیاه برای رشد به نور مستقیم خورشید نیاز دارد و بهتر است روی طاقچه‌ی آفتاب‌گیر قرار گیرد. خاک آن باید زهکشی خوبی داشته باشد و به آبیاری متوسط احتیاج دارد.

۲. یاسمن رازقی

یاسمن (گاردِنیا) با عطر قوی و شکوفه‌های سفید مخملی، آرامشی دلپذیر به فضا می‌بخشد. برگ‌های سبز براق آن جلوه‌ای شیک به اتاق می‌دهند و رایحه‌ی خوشی که دارد موجب آرامش و خواب راحت می‌شود. این گیاه به نور غیرمستقیم نیاز دارد (نور مستقیم برگ‌ها را می‌سوزاند)، خاک همیشه مرطوب ولی با زهکشی مناسب و بهترین انتخاب برای کاشت آن گلدان سفالی یا سفالی-رس است که رطوبت اضافه را جذب می‌کند.

۳. ژِربِرا

گل‌های ژربرا به رنگ‌های صورتی، نارنجی و زرد درخشان، شادابی و انرژی مثبت به اتاق خواب می‌آورند. افزون بر زیبایی، شب‌ها اکسیژن آزاد می‌کنند و کیفیت هوا را بهبود می‌بخشند و این ویژگی به‌ویژه برای افراد دچار آلرژی یا آپنه خواب مفید است. برای رشد خوب به نور غیرمستقیم روشن و خاک زهکشی‌شده نیاز دارند. خاک باید کمی بین دو آبیاری خشک شود. کاشت آن‌ها در گلدان مشکی براق کنتراست زیبایی ایجاد می‌کند.

۴. گل چمچه‌ای

گل چمچه‌ای یا گل صلح با برگ‌های سبز تیره و گل‌های سفید براق، جلوه‌ای آرام و زیبا دارد. این گیاه به تصفیه‌ی هوا معروف است و به ایجاد محیطی آرام و خواب‌آور کمک می‌کند. در نور کم تا متوسط رشد می‌کند و خاک همیشه مرطوب را ترجیح می‌دهد (اما آبیاری بیش از حد به ریشه آسیب می‌زند). یک روش جذاب، پرورش آن در کاسه‌ی شیشه‌ای پر از آب است تا ریشه‌ها دیده شوند و جلوه‌ای مدرن به اتاق بدهند.

۵. رزماری

رزماری تنها ادویه آشپزخانه نیست، بلکه خاصیت آرام‌بخش ملایمی هم دارد و به بهبود خواب کمک می‌کند. بوی خاکی و طبیعی آن فضایی دلپذیر و آرام ایجاد می‌کند. این گیاه مدیترانه‌ای در نور مستقیم خورشید و خاک با زهکشی خوب رشد می‌کند. باید نزدیک پنجره‌ی آفتابی قرار گیرد و بین دو آبیاری خاک آن خشک شود. کاشت در گلدان سفالی روستایی، زیبایی و کارایی را همزمان به اتاق می‌آورد.

۶. یاس

یاس با رایحه‌ی افسونگر و تداعی عشق و شور، همیشه گیاه محبوب فضاهای رمانتیک بوده است. این گیاه برای اتاق‌خواب گزینه‌ای عالی است. گلدان سفالی یا سرامیکی با زهکشی مناسب برای آن ایده‌آل است و اگر گونه‌های پیچنده‌ی یاس را انتخاب کنید، گلدانی با داربست کوچک بسیار کاربردی خواهد بود.