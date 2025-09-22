تکذیب شایعه فرار مدیر مالی سابق شرکت نفت/ در تهران هستم
مدیر امور مالی سابق شرکت ملی نفت شایعهای با عنوان «فرار یک مدیر نفتی از کشور» در مورد خودش را تکذیب کرد و گفت: این جنس اخبار بیش از آنکه حقیقت داشته باشد، تخریب رابطه ملت و مسئولان را نشانه رفته و اینجانب حق قانونی برای پیگیری این شایعه در رسانهها را برای خود محفوظ میدانم.
علی محمد معصومیان، مدیر سابق امور مالی شرکت ملی نفت در پاسخ به شایعه مطرح شده در مورد وی با عنوان «فرار یک مدیر نفتی از کشور» اظهار داشت: بنده سه هفته پیش از حکم تودیع خود در شرکت ملی نفت، با هماهنگی کامل مدیران بالادستی درخواست مرخصی و خروج از کشور برای یک سفر تابستانی را داشتم.
این مقام سابق شرکت ملی نفت بیان کرد: مستندات و بلیط بنده موجود و مشخص است که درخواست بنده برای مسافرت به سه هفته قبل باز میگرد.
وی افزود: همان طور که عرض کردم، این سفر، یک مسافرت تابستانی بود و طبق برنامه قبلی، بنده بامداد امروز با پرواز شماره TK870 هواپیمایی ترکیش ایر از مبدا استانبول به مقصد فرودگاه امام خمینی به تهران رسیدم. این پرواز ساعت ۶ صبح در فرودگاه امام خمینی (ره) به زمین نشست.
معصومیان گفت: بنده با افتخار ۱۰ سال در حساسترین مشاغل این کشور در دوره اوج تحریم خدمت کردهام و از روز اول خود را موظف به پاسخگویی نهادهای نظارتی میدانم.
مدیر امور مالی سابق شرکت ملی نفت گفت: این جنس اخبار بیش از آنکه حقیقت داشته باشد، تخریب رابطه ملت و مسئولان را نشانه رفته و اینجانب حق قانونی برای پیگیری این شایعه در رسانهها را برای خود محفوظ میدانم.
روز گذشته برخی از کانالهای فضای مجازی شایعهای با عنوان «معاون سابق شرکت ملی نفت از کشور گریخت» را در افکار عمومی مطرح کردند.