لامین یامال کدام رنگ آیفون 17 را انتخاب کرده است؟ /عکس

یامال با آیفون 17 پرومکس توسط عکاسان شکار شد. اخبار داغ مرتبط با معرفی آیفون های جدید اپل و شهرت یامال به هم گره خوردند تا استفاده وی از یک دستگاه 17 پرومکس به رنگ محبوب نارنجی تبدیل به خبری پربازدید در شبکه های اجتماعی شود.

گفتنی است؛ یامال از آکادمی جوانان بارسلونا، لا ماسیا، پرورش یافته و در سال ۲۰۲۳، زمانی که تنها ۱۵ سال داشت، اولین بازی خود را برای تیم اصلی انجام داد. او به سرعت جایگاه خود را به عنوان بازیکنی کلیدی در تیم بارسلونا تثبیت کرد و در سال بعد موفق به کسب جام کوپا شد. با توانایی‌های برجسته در پاسکاری، خلق فرصت‌های گلزنی و شوت‌زنی، به طور گسترده به عنوان یکی از برترین بازیکنان جوان فوتبال در جهان شناخته می‌شود.

یامال و آیفون 17 پرومکس نارنجی

منبع عصرایران

