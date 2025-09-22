خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لامین یامال کدام رنگ آیفون 17 را انتخاب کرده است؟ /عکس

لامین یامال کدام رنگ آیفون 17 را انتخاب کرده است؟ /عکس
کد خبر : 1689597
لینک کوتاه کپی شد.

لامین یامال نصراوی ایبانا بازیکن فوتبال اهل اسپانیا است که به عنوان وینگر راست برای باشگاه بارسلونا در لالیگا و تیم ملی اسپانیا بازی می‌کند.

یامال با آیفون 17 پرومکس توسط عکاسان شکار شد. اخبار داغ مرتبط با معرفی آیفون های جدید اپل و شهرت یامال به هم گره خوردند تا استفاده وی از یک دستگاه 17 پرومکس به رنگ محبوب نارنجی تبدیل به خبری پربازدید در شبکه های اجتماعی شود.

 گفتنی است؛ یامال از آکادمی جوانان بارسلونا، لا ماسیا، پرورش یافته و در سال ۲۰۲۳، زمانی که تنها ۱۵ سال داشت، اولین بازی خود را برای تیم اصلی انجام داد. او به سرعت جایگاه خود را به عنوان بازیکنی کلیدی در تیم بارسلونا تثبیت کرد و در سال بعد موفق به کسب جام کوپا شد. با توانایی‌های برجسته در پاسکاری، خلق فرصت‌های گلزنی و شوت‌زنی، به طور گسترده به عنوان یکی از برترین بازیکنان جوان فوتبال در جهان شناخته می‌شود.

یامال و آیفون 17 پرومکس نارنجی

لامین یامال کدام رنگ آیفون 17 را انتخاب کرده است؟ /عکس

 

منبع عصرایران
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی