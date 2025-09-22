بهترین زمان خرید کفش بعدازظهر است
یک متخصص طب فیزیکی، بهترین زمان خرید کفش را بعدازظهر دانست که پا در بزرگترین اندازه خود قرار دارد.
محمد حسین جبه داری گفت: کفش مدرسه باید سبک، انعطافپذیر و دارای تهویه مناسب باشد تا از خستگی و تعریق پا جلوگیری کند؛ داشتن فضای کافی در پنجه کفش، استفاده از کفی ارتوپدی و پاشنه کوتاه و پهن با ارتفاع ۲ تا ۳ سانتیمتر به حفظ تعادل، حمایت از قوس کف پا و پیشگیری از مشکلات اسکلتی و کمردرد کمک میکند.
این متخصص طب فیزیکی افزود: کفشها بهتر است از چرم طبیعی یا پارچه باکیفیت باشند و بند یا چسب آنها طوری تنظیم شود که اندازه دقیق پا را فراهم کند، همچنین فاصله نوک انگشتان تا جلوی کفش باید یک تا یکونیم سانتیمتر باشد و حتماً با پوشیدن جوراب امتحان شود.
جبهداری تأکید کرد: والدین هنگام خرید هر دو لنگه کفش را امتحان کنند، زیرا پای راست و چپ ممکن است اندازه متفاوت داشته باشد و کفش باید برای هر دو پا راحت باشد.
وی یادآور شد: خیلی از افراد بر این باورند که کفش بعد از مدتی جا باز میکند، اما این باور، اثبات علمی ندارد و کفش تنگ یا نامناسب میتواند سلامت پا را به خطر بیندازد.
این متخصص طب فیزیکی با اشاره به اینکه کفش ورزشی برای استفاده روزمره مناسبتر از کفش رسمی است، افزود: کفش ورزشی سبک، انعطافپذیر، دارای تهویه مناسب و ضربهگیر است به همین دلیل برای استفاده روزمره مناسبتر است؛ کفش رسمی ظاهر مرتبی دارد اما انعطاف و تهویه آن کمتر است و استفاده طولانی از آن ممکن است سلامت پا را به خطر بیندازد.
به گفته جبهداری، استفاده از کفش غیر استاندارد میتواند باعث تاول، میخچه، پینه، ناخن فرورفته و مشکلات اسکلتی و عضلانی مانند کمردرد، زانودرد، صافی کف پا، انحراف شست، تغییر الگوی راه رفتن و قوز کردن شود.
وی افزود: کفشهای نامناسب و غیر استاندارد موجب خستگی، کاهش تمرکز و اُفت مشارکت دانش آموز در فعالیتهای روزانه خواهد شد و در بلندمدت زمینه آرتروز زودرس و ناهنجاریهای قامتی را فراهم میکند.
جبهداری یادآور شد: کفش مدرسه بخشی از سلامت و بهداشت دانشآموز است و انتخاب درست آن میتواند نقش تعیینکنندهای در کیفیت زندگی آنان داشته باشد.