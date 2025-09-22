خبرگزاری کار ایران
بهترین زمان خرید کفش بعدازظهر است

بهترین زمان خرید کفش بعدازظهر است
یک متخصص طب فیزیکی، بهترین زمان خرید کفش را بعدازظهر دانست که پا در بزرگ‌ترین اندازه خود قرار دارد.

محمد حسین جبه داری گفت: کفش مدرسه باید سبک، انعطاف‌پذیر و دارای تهویه مناسب باشد تا از خستگی و تعریق پا جلوگیری کند؛ داشتن فضای کافی در پنجه کفش، استفاده از کفی ارتوپدی و پاشنه کوتاه و پهن با ارتفاع ۲ تا ۳ سانتیمتر به حفظ تعادل، حمایت از قوس کف پا و پیشگیری از مشکلات اسکلتی و کمردرد کمک می‌کند.

این متخصص طب فیزیکی افزود: کفش‌ها بهتر است از چرم طبیعی یا پارچه باکیفیت باشند و بند یا چسب آنها طوری تنظیم شود که اندازه دقیق پا را فراهم کند، همچنین فاصله نوک انگشتان تا جلوی کفش باید یک تا یک‌ونیم سانتیمتر باشد و حتماً با پوشیدن جوراب امتحان شود.

جبه‌داری تأکید کرد: والدین هنگام خرید هر دو لنگه کفش را امتحان کنند، زیرا پای راست و چپ ممکن است اندازه متفاوت داشته باشد و کفش باید برای هر دو پا راحت باشد.

وی یادآور شد: خیلی از افراد بر این باورند که کفش بعد از مدتی جا باز می‌کند، اما این باور، اثبات علمی ندارد و کفش تنگ یا نامناسب می‌تواند سلامت پا را به خطر بیندازد.

این متخصص طب فیزیکی با اشاره به اینکه کفش ورزشی برای استفاده روزمره مناسب‌تر از کفش رسمی است، افزود: کفش ورزشی سبک، انعطاف‌پذیر، دارای تهویه مناسب و ضربه‌گیر است به همین دلیل برای استفاده روزمره مناسب‌تر است؛ کفش رسمی ظاهر مرتبی دارد اما انعطاف و تهویه آن کمتر است و استفاده طولانی از آن ممکن است سلامت پا را به خطر بیندازد.

به گفته جبه‌داری، استفاده از کفش غیر استاندارد می‌تواند باعث تاول، میخچه، پینه، ناخن فرورفته و مشکلات اسکلتی و عضلانی مانند کمردرد، زانودرد، صافی کف پا، انحراف شست، تغییر الگوی راه رفتن و قوز کردن شود.

وی افزود: کفش‌های نامناسب و غیر استاندارد موجب خستگی، کاهش تمرکز و اُفت مشارکت دانش آموز در فعالیت‌های روزانه خواهد شد و در بلندمدت زمینه آرتروز زودرس و ناهنجاری‌های قامتی را فراهم می‌کند.

جبه‌داری یادآور شد: کفش مدرسه بخشی از سلامت و بهداشت دانش‌آموز است و انتخاب درست آن می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در کیفیت زندگی آنان داشته باشد.

 

منبع دیده‌بان ایران
