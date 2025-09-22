شخصیتهای سیاسی درمورد سفر پزشکیان به نیویورک چه میگویند
هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با حضور ۱۹۳ کشور جهان از روز سه شنبه یکم مهرماه در مقر این سازمان در شهر نیویورک آمریکا آغاز می شود و فرصتی مناسب برای سران و مقامات این کشورها است که با استفاده از فضای تعاملی ایجاد شده در این گردهمایی بین المللی به طرح دیدگاهها و نظرات خود و یافتن راهکاری برای دستیابی به اهداف و تحقق سیاست ها و برنامه هایشان بپردازند.
مهدی سنایی مشاور رئیسجمهور روز گذشته در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران سهشنبه (فردا) بعد از به صدا درآوردن زنگ اول مهر، عازم نیویورک می شود و صبح چهارشنبه بوقت محلی(عصر به وقت تهران) در صحن سازمان ملل سخنرانی خواهد داشت.
سنایی در مطلب خود همچنین اعلام کرده است که رئیس جمهور ایران در این سفر دیدار و رایزنیهایی نیز با رؤسای کشورهای مختلف و دبیرکل سازمان ملل و نشستهایی با اندیشکدهها، برخی مجامع و ایرانیان مقیم نیز خواهد داشت.
دومین سفر مسعود پزشکیان در قامت رئیس جمهوری اسلامی ایران به نیویورک و حضور و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد درحالی انجام می شود که تحولات یکساله اخیر در ایران و منطقه، اهمیت این سفر را دوچندان کرده است، افزایش فشارهای سیاسی و تحریم های اقتصادی از سوی دولت آمریکا در دومین دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی با حمایت و هدایت آمریکا به ایران و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اقدام غیرحقوقی و غیرقانونی تروئیکای اروپایی برای فعال کردن مکانیسم ماشه و بازگرداندن تحریم های سازمان ملل علیه ایران پس از گذشت ۱۰ سال مذاکره و گفت و گو و بی عملی و بی تعهدی اروپا در معاهده برجام و همچنین تداوم زیاده خواهی ها و یکجانبه گرایی آمریکا و غرب در طول این مدت برغم آمادگی ایران برای گفت و گو و حل و فصل اختلافات از مسیر دیپلماسی، بر حساسیت های این سفر افزوده و توجه و نگاه رسانه های بین المللی را به خود معطوف کرده است.
بررسی اهمیت و ضرورت انجام این سفر و اینکه پزشکیان در سفر به نیویورک چه بگوید و چگونه از فرصت این نشست بین المللی برای تببین مواضع، سیاست ها و نظرات جمهوری اسلامی ایران درخصوص مسائل داخلی، دوجانبه، منطقه ای و بین المللی استفاده کند به موضوع و سوژه داغ این روزهای کنشگران سیاسی، شخصیت ها و سران احزاب و گروه های سیاسی و اجتماعی تبدیل شده است.
در این راستا با جمعی از نمایندگان احزاب و تشکلهای سیاسی کشور در ارتباط با سفر رئیس جمهور پزشکیان به نیویورک به بحث و گفتوگو پرداختیم.
واعظی: سفر پزشکیان به نیویورک بهترین فرصت برای مطرح کردن مواضع ایران است
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس دولت دوازدهم درباره سفر رئیس جمهور به نیویورک و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل و این که چگونه از فرصت بین المللی استفاده کنیم گفت: سفر رئیسجمهور به سازمان ملل و مجمع عمومی این سازمان، سفری مهم و حائز اهمیت است. دلیل این اهمیت آن است که در این ایام، نمایندگان تمامی کشورهای جهان در این مکان حضور دارند و چندین رویداد در این سفر رخ میدهد. علاوه بر این، رئیسجمهور در صحن سازمان ملل در جمع سران و مقامات کشورها سخنرانی خواهد کرد و این سخنرانی از طریق رسانههای اکثر کشورهای جهان منعکس می شود بنابراین فرصت خوبی است که می تواند مواضع ما را به افکار عمومی جهانی انتقال دهد بنابراین این حضور بسیار حائز اهمیت است.
واعظی افزود: از سوی دیگر، حضور روسایجمهور، نخستوزیران و وزرای خارجه کشورهای مختلف، فرصتی بینظیر است چرا که این تعداد مقامات مهم کشورهای دنیا در یک مکان گرد هم آمده و میتوانند دیدار و گفتگوهای دوجانبهای را در حاشیه این مجمع عمومی انجام دهند بنابراین رئیسجمهور میتواند از این فرصت بهترین بهره برداری را کند.
قائممقام حزب اعتدال و توسعه ادامه داد: علاوه بر این، رسانههای مختلف در آنجا حضور دارند و مصاحبهها و جلسات متعددی برگزار میشود، چه در داخل آمریکا و چه از سایر نقاط که به این موضوعات میپردازند.
واعظی با اشاره به تهاجم نظامی وحشیانه رژیم صهیونیستی به کشورمان، گفت: با توجه به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه که به وقوع پیوسته و اقدامات غیرقانونی که آمریکا و رژیم صهیونیستی در هدف قرار دادن تأسیسات هستهای صلحآمیز ایران انجام دادهاند. حضور در مجمع عمومی سازمان ملل فرصتی است که در ارتباط با مسئله جنگ میتوانیم مواضع خود را مطرح کنیم.
وی افزود: در آستانه تلاش سه کشور اروپایی به همراه آمریکا برای بازگرداندن مکانیزم ماشه (اسنپ بک) و قطعنامه های تحریمی سازمان ملل، این نیز فرصتی مناسب است که رئیسجمهور بتواند با رایزنیهای مختلف با افرادی که ذیربط و تأثیرگذار هستند، مانع از تحقق این اقدام شود و در میان کشورهای عضو شورای امنیت شرایط لازم را برای ممانعت از این اقدام ایجاد کند.
قائم مقام حزب اعتدال و توسعه ادامه داد: بنابراین، این سفر، بسیار مهم است و باید از تمامی فرصتها به نحو احسن استفاده شود. به طور قطع سخنرانی ایشان بسیار کلیدی خواهد بود و مهمترین مواضع ما که میخواهیم دولتها و افکار عمومی جهان از آن مطلع شوند، باید در این سخنرانی گنجانده شود.
رئیس فرهنگ و ارتباطات اسلامی: سفر پزشکیان به نیویورک فرصتی برای تبیین مواضع ایران در جنگ ۱۲ روزه است
حجتالاسلام والمسلمین محمد مهدی ایمانیپور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، درباره سفر رئیسجمهور به نیویورک اظهار داشت: همانطور که میدانید، جمهوری اسلامی ایران در یکی از پرچالشترین برهههای تاریخی خود قرار دارد؛ این شرایط هم برای منطقه و هم برای جهان دشوار است. در بیانات رئیسجمهور در سازمان ملل، لازم است بهطور جدی وضعیت موجود، مخاطرات منطقهای و جهانی، و راهکارهای برونرفت از این بحرانها مورد تأکید قرار گیرد.
وی افزود: واقعیت این است که جمهوری اسلامی ایران از حقوق خود کوتاه نخواهد آمد و باید این موضع به زبان روشن و در سطح بینالمللی مطرح شود.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بیان کرد: حضور رئیسجمهور در مجمع عمومی سازمان ملل فرصتی ارزشمند است تا، علاوه بر بیان مواضع کلی، درباره جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نکات مهمی را بیان کرده و تبیین کنند که ایران در مسیر صلح و گفتوگوی مسالمتآمیز هدف تهاجم قرار گرفته است. این فانتزیهای گفتوگو و امثال آن که از سوی غربی ها مطرح می شود، از منظر مردم ایران، تنها فرصتی برای خرید زمان توسط دشمنان است.
حجتالاسلام ایمانیپور عنوان کرد: از این رو، اگر میخواهیم مسیر را اصلاح کنیم، راهی جز بازگشت به اعتماد و اعتماد متقابل و گفتوگوهای سازنده وجود ندارد. اگر مسیر گفت و گوهای سازنده فراهم باشد، ایران همواره ثابت کرده که پای گفتوگو ایستاده و این روند را ادامه خواهد داد، اما باید اعتمادسازی صورت بگیرد. نمیتوان از یک طرف دست روی ماشه گذاشت و روند بازگرداندن تحریمها (اسنپبک) را فعال کرد و از طرف دیگر ادعا کرد که خواستار گفتوگو هستیم.
مرعشی: امیدواریم پزشکیان با ابتکارات شخصی، موفق به دفع خطر اسنپبک از سر ایران شوند
سید حسین مرعشی دبیرکل کارگزاران سازندگی درباره سفر آقای پزشکیان، رئیسجمهور کشورمان به نیویورک و حضور در مجمع عمومی سازمان ملل اظهار داشت: امیدوارم آقای رئیسجمهور در این سفر دشوار و پرمشقت و سختی که در پیش دارند با بهرهگیری از ظرفیتها و ابتکارات شخصی خود و با شجاعتی بینظیر، اقدامات ابتکاری انجام دهند که منجر به دفع خطر اسنپبک از سر ایران شود.
وی افزود: ظرفیت دیپلماسی ایران باید در سفر آقای پزشکیان به نیویورک بهروشنی نمایان شود. اکنون زمان ابتکار، شجاعت، گذشت و فداکاری برای منافع ملی است و من امیدوارم آقای رئیسجمهور با دست پر از نیویورک بازگردند.
عطریانفر: در روند مذاکره از الگوریتمها و روشهای گذشته فاصله گرفته و طرحی جدید و مبتکرانه اتخاذ شود
محمد عطریانفر عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی درباره سفر رئیسجمهور کشورمان به نیویورک و حضور در مجمع عمومی سازمان ملل اظهار داشت: با توجه به روندی که تاکنون دنبال شده و بستهتر شدن سیاستها در قبال مذاکرات ایران، به نظر میرسد این مسیر به نتیجهای قطعی منجر خواهد شد و موضوع اسنپبک تحقق پیدا خواهد کرد.
وی افزود: اگر این موضوع را بهعنوان یک نگرانی جدی برای مصالح ملی بپذیریم، باید جهتگیری کلی روند مذاکرات تغییر کند. برای این تغییر لازم است از الگوریتمها و روشهای گذشته فاصله گرفته و طرحی جدید و مبتکرانه اتخاذ شود.
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی بیان کرد: در این راستا، تنها پیشنهادی که وجود دارد این است که رئیسجمهور با اختیارات کافی در این نخستین سفر خود به سازمان ملل شرکت کند و با اتکا به ظرفیتهایی که ناشی از اختیارات کامل رهبری است، در صورت فراهم شدن شرایط، در دیدارها و مذاکرات خود به نحوی از فشار تحریمهای کشورهای اروپایی فاصله بگیرد این بهترین سیاستی است که میتوان به دولت و حاکمیت توصیه کرد.
رئیس جمهور در نیویورک از دیدار با سران سه کشور اروپایی خودداری کنند
ناصر ایمانی درباره سفر آقای پزشکیان، رئیسجمهور کشورمان به نیویورک و حضور در مجمع عمومی سازمان ملل اظهار داشت: پیشنهاد من این است که آقای رئیسجمهور، برخلاف نظر برخی در داخل کشور، از دیدار با سران سه کشور اروپایی—فرانسه، آلمان و انگلستان—که اکنون در پی اجرای مکانیزم اسنپبک هستند، خودداری کنند. البته موضوع وزیر خارجه بحثی جداگانه است، اما بهنظر من ملاقات رئیسجمهور با سران این سه کشور، در شرایط فعلی مطلوب نیست.
وی افزود: نکته دوم اینکه به اعتقاد من آقای رئیسجمهور در سخنرانی و دیدارهای جنبی خود با صراحت اعلام کنند که ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی در حال رفتار خلاف قواعد و قوانین بینالمللی هستند. آنها نهتنها نهادهای بینالمللی را که خود بنیانگذارشان بودهاند و قوانین آن را خودشان نوشتند تضعیف کردهاند، بلکه اصول حقوق بینالملل، حقوق بشر و قواعد تجارت آزاد جهانی را نیز زیر پا گذاشتهاند.
تحلیلگر مسائل سیاسی بیان کرد: غرب امروز با اقدامات خود نهادهای معتبر حقوقی همچون دیوان بینالمللی دادگستری (لاهه) را تضعیف میکند، تعرفههای تجاری را بهصورت یکجانبه تحمیل میکند، و در قبال آنچه در سرزمینهای اشغالی رخ میدهد، عملاً حقوق بشر و حقوق بینالملل را نادیده میگیرد. این وضعیت باید بهصراحت در مجمع عمومی سازمان ملل بیان شود.
ایمانی تصریح کرد: امروز جهان با تحولات عمدهای مواجه است که منشأ آن خود کشورهای غربی هستند. آنان بدون مجوزهای بینالمللی اقدام به حملات نظامی میکنند و به هیچیک از قواعد حقوق بینالملل پایبند نیستند. این روند، در حقیقت، به معنای پایان اعتبار نهادها و سازمانهای بینالمللی است.
کنعانیمقدم: آقای پزشکیان در سازمان ملل به استانداردهای دوگانهای جهان غرب در قبال ایران و رژیم صهیونیستی تاکید کند
حسین کنعانیمقدم دبیر سیاسی جبهه ایستادگی نیز درباره سفر رئیس دولت چهاردهم به نیویورک و حضور در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: حضور آقای دکتر پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل فرصتی طلایی و بسیار حائز اهمیت برای کشور ما است، بهویژه در شرایطی که دشمنان در جنگ روایتها تلاش میکنند ایران را بهعنوان کشوری جنگطلب و خواهان سلاح هستهای معرفی کنند و مدعی شوند ایران به قوانین بینالمللی پایبند نیست.
وی افزود: به نظر من در این سفر، نخستین و مهمترین وظیفه آقای پزشکیان این است که به حقوق قانونی ایران در دفاع از امنیت و منافع ملی خود اشاره کند و تجاوزات جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی را با ارائه مستندات و آمار دقیق افشا نماید. همچنین باید قدرت و مقاومت ملت ایران در مقابله با این ظلم و خشونتها بهروشنی بیان شود.
دبیر سیاسی جبهه ایستادگی عنوان کرد: موضوع مهم دیگری که باید به آن تاکید شود، استانداردهای دوگانهای است که جهان غرب در قبال ایران و رژیم صهیونیستی بهکار میبرد. رژیم صهیونیستی که عضو معاهده انپیتی نیست، دارای سلاح هستهای است و به هیچ یک از قوانین بینالمللی و قطعنامهها پایبند نیست.
کنعانیمقدم بیان کرد: این رژیم تاکنون بیش از ۶۵ هزار فلسطینی، که ۷۰ درصد آنها زنان و کودکان هستند، را به شهادت رسانده و سرزمین فلسطین را به «سرزمین سوخته» تبدیل کرده است، در حالی که مجامع بینالمللی و نهادهای جهانی حاضر به مقابله با این ظلم نیستند.
وی خاطرنشان کرد: در مقابل، ایران که کشوری صلحطلب است، عضو انپیتی و فاقد سلاح هستهای است، مورد حمله و تحریم قرار میگیرد و آمریکاییها این اقدامات را به عنوان پیروزی برای خود قلمداد میکنند. این تناقض بزرگ و استانداردهای دوگانهای است که باید در مجمع عمومی سازمان ملل به صراحت مطرح شود.
دبیر سیاسی جبهه ایستادگی ادامه داد: نکته مهم دیگری که اکنون برای جامعه جهانی قابل توجه است، جنگافروزیهایی است که آقای ترامپ با بهرهگیری از سلاح تحریم علیه مردم سراسر جهان بهراه انداخته است. این اقدامات نشان میدهد که آمریکا در پی آغاز جنگ جهانی سوم است و امنیت و صلح جهانی در خطر جدی قرار دارد. مسئولان کشورهای جهان و مردم باید با تأکید بر این موضوع، اجازه ندهند سیاستهای جنگطلبانه و غیرمسئولانهای دیوانهای مانند ترامپ، سرنوشت جهان را به خطر بیندازد.
حجتالاسلام ابطحی: سفر پزشکیان به نیویورک در صورت موفقیت در رفع تحریمها به عنوان رویداد بسیار تاریخی و موفق ثبت خواهد شد
حجتالاسلام محمدعلی ابطحی عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز نیز درباره سفر آقای پزشکیان، رئیسجمهور کشورمان به نیویورک گفت: همانطور که پیشتر نیز اشاره کردهام، دو محور اصلی باید در سخنرانیهای رئیسجمهور مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: محور نخست، شرح وقایعی است که در ارتباط با جنگ ۱۲ روزه رخ داد؛ اینکه چگونه در میانه مذاکرات، موشکهای اسرائیل و آمریکا بر سر میز مذاکره اصابت کردند. این تنها موقعیتی بود که از زمان انقلاب تاکنون، یک نوع مذاکره شبهمستقیم صورت گرفت و باید آمار و ارقام دقیق از جنایتها، خرابیها و اتفاقات بیدلیل علیه مردم ایران ارائه شود.
این فعال سیاسی اصلاحطلب ادامه داد: اما نکته دوم این است که هدف از این سفر صرفاً سخنرانی و دیپلماسی سنتی نیست، بلکه انتظاری فراتر از آن از آقای دکتر پزشکیان میرود. توقع عمومی این است که ایشان از تمامی امکانات و ظرفیتهای خود برای رفع تحریمها استفاده کنند تا زندگی مردم با رفاه بیشتری همراه شود در این زمینه باید اقدامات جدی صورت گیرد.
ابطحی تاکید کرد: آقای پزشکیان میتوانند با حفظ موضع برابر، همه این مطالب را بیان کنند و در کنار آن ملاقاتها و مذاکرات لازم را برای ایفای حقوق ملت ایران و رفع مشکلات و تنگناهای اقتصادی انجام دهند. اگر اینگونه عمل شود، این سفر در تاریخ ملت ایران بهعنوان یک رویداد بسیار تاریخی و موفق ثبت خواهد شد.
استاد حقوق دانشگاه تربیت مدرس: رئیس جمهور از فرصت استفاده برای انجام گفت و گوهای موثر استفاده کند
محمود صادقی استاد حقوق دانشگاه تربیت مدرس درباره سفر آقای پزشکیان، رئیسجمهور کشورمان به نیویورک و حضور در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: با توجه به فعال شدن مکانیزم حل و فصل اختلافات موسوم به اسنپبک یا مکانیزم ماشه و وضعیت فوقالعادهای که کشور در آن قرار دارد، انتظار میرود آقای پزشکیان حضوری تأثیرگذار در سازمان ملل داشته باشند و در این سفر از فرصت ایجاد شده برای گفت و گوهای موثر برای رفع اختلافات و حل مشکلات ایجاد شده بهره ببرند.
وی افزود: سفر آقای دکتر پزشکیان نباید صرفاً به حضور و ارائه سخنرانی محدود شود، بلکه ایشان باید ابتکاراتی را بهکار گیرند که بتواند در ادامه این روند اثرگذار و تعیینکننده باشد.
عضو هیات رییسه جبهه اصلاحات ایران ادامه داد: از جمله این ابتکارات میتوان به گفتوگو با سران و مقامات شرکت کننده اعم از اروپایی ها و ارائه برنامهای برای آغاز دور جدیدی از مذاکرات جامع با این کشورها اشاره کرد. این موضوع موثرترین اقدامی است که در این مقطع از رئیسجمهور انتظار میرود.
رسولی: رئیس جمهور با آمادگی قبلی وارد مذاکره عملیاتی و جدی با سه کشور اروپایی شوند
حسن رسولی عضو هیات رئیسه جبهه اصلاحات ایران درباره سفر پزشکیان به نیویورک و حضور در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: فکر میکنم حضور آقای پزشکیان در اجلاس امسال سران کشورها که بازتاب گستردهای در افکار عمومی و محافل دیپلماتیک دارد، فرصتی مناسب است که تمرکز ایشان بر چند محور اساسی باشد.
وی افزود: نخست، باید ابعاد حقوقی تجاوز مشترک اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هستهای فعال سهگانه کشورمان بهعنوان یک واقعه استثنایی و پرسشبرانگیز تبیین شود. همچنین حمله به مناطق مسکونی و کشتار چند صد نفر از شهروندان غیرنظامی ایران و عدم پایبندی متجاوزان به قواعد و چارچوبهای حقوقی مذاکرات، باید بهوضوح بیان گردد.
عضو بنیان امید ایرانیان خاطرنشان کرد: علاوه بر این، با بهرهگیری بهینه از این فرصت، که بستری مناسب برای انجام رایزنیهای کمهزینه و پرسود است، لازم است با آمادگی قبلی وارد مذاکره عملیاتی و جدی با سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس شوند؛ مذاکرهای که حول سه شرط مطرحشده از سوی این کشورها است. شرط نخست، مذاکره با آژانس انرژی اتمی است که محقق شده و برای از سرگیری مذاکره با آمریکا نیز باید اعلام آمادگی شود.
رسولی تصریح کرد: با توجه به اینکه ما از لحاظ نظامی در حالت جنگ ناتمام به سر میبریم، ضروری است ضمن حفظ و تقویت توان آفندی و پدافندی، در عرصه دیپلماسی عمومی نیز وجدان عمومی جهانیان را مطلع و قانع کنیم که جمهوری اسلامی ایران همواره به تلاشهای دیپلماتیک برای حل مسائل باقیمانده پایبند بوده و خواهد بود.
وی بیان کرد: نکته سوم این است که درمورد درخواست ها برای از سرگیری مذاکره با آمریکا نیز با توجه به شرایط حساس کشور، بر اساس سه اصل متعارف سیاست خارجی ایران یعنی عزت، حکمت و مصلحت، آقای پزشکیان و دیگر مقامات دیپلماتیک باید با اعتماد به نفس و فعالانه، پاسخ دهند.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی: سفر رئیس جمهور به نیویورک بهترین فرصت برای روشنگری جنایات رژیم صهیونیستی و زیادهخواهیهای آمریکا است
محمد کاظم انبارلویی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی نیز در این زمینه گفت: سفر به نیویورک بهترین فرصت برای روشنگری درباره جنایات رژیم صهیونیستی و زیادهخواهیهای آمریکا و همچنین تبیین تجاوز آمریکا به ایران است.
وی افزود: افکار عمومی جهان اکنون به خوبی دریافتهاند که زیادهخواهیهای آمریکا و تجاوزات رژیم صهیونیستی برای ادامه اشغالگری، بزرگترین تهدید علیه صلح جهانی است. بنابراین، یکی از محورهای اصلی سخنان آقای دکتر پزشکیان باید تبیین این جنایات و آگاهسازی جامعه جهانی نسبت به تهدیدات رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه صلح جهانی باشد.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی بیان کرد: نکته دوم اینکه آقای پزشکیان باید در سخنان و بیان دیدگاه های خود روشن کنند که ما تمامی راههای دیپلماتیک را برای حل مسائل مربوط به مناقشه هستهای طی کردهایم، اما آمریکا به هیچ عنوان خواهان حل این مسئله نیست.
انبارلویی ادامه داد: ما در دولت آقای دکتر روحانی قرارداد برجام را امضا کردیم، اما آمریکا اولین کشوری بود که زیر این قرارداد زد. ایران به تمام تعهدات خود عمل کرد، اما آنها بدون پایبندی به هیچ یک از تعهداتشان، مطالبات جدید و غیرمعقولی مطرح کردند.
وی تصریح کرد: ما از ۹۴ امتیازی که انپیتی و سازمان بینالمللی انرژی اتمی برای هر عضوی قائل است، چشمپوشی کردیم تا شاید بهانهجوییهای آمریکا پایان یابد، اما آنها باز هم قانع نشدند و حتی با بمباران مراکز هستهای کشورمان به این اعتمادسازی پاسخ دادند. این موارد باید برای افکار عمومی جهان و مردم کشورمان به خوبی تبیین شود.
انبارلویی گفت: اگر مسئلهای میتوانست با یک ملاقات حل شود، در چهار تا پنج سال مذاکرات برجامی دولت آقای روحانی حل میشد اگر قرار بود با انعطاف ایران برای اعتمادسازی مشکلی حل شود، تاکنون به نتیجه میرسید.
امکان حل مسائل پیچیده و منافع آمریکا در یک مذاکره رودررو و ملاقات ساده وجود ندارد
وی افزود: بنابراین، امکان حل مسائل پیچیده و منافع آمریکا در یک مذاکره رودررو و ملاقات ساده وجود ندارد؛ این موضوع یک دعوای خانوادگی نیست که بتوان به راحتی آن را حل کرد. پشت این قضیه، منافع کلان آمریکا و جنگی وجودی در غرب آسیا است. اسرائیل احساس میکند در برابر عملیات طوفان الاقصی در مسیر نابودی و فروپاشی قرار گرفته و تلاش دارد با همگرایی ایران در سیاستهای تجاوزکارانهاش، حقوق ملت فلسطین را ضایع کند، اما چنین چیزی هرگز اتفاق نخواهد افتاد.
این فعال سیاسی خاطرنشان کرد: به هر حال، آنچه افکار عمومی جهان و مردم داخل کشور از رئیسجمهور انتظار دارند، حضور مقتدرانه و بیان کلمات قاطعانه در برابر زیادهخواهیها و تجاوزهای آمریکا و اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل است تا این مطالبه مردم ایران و جهان را به بهترین شکل پاسخ دهد.
پیشنهاد «مطهری» به «پزشکیان»؛ درخواست ملاقات ترامپ را بپذیر
علی مطهری نایب رئیس مجلس دهم با اشاره به سفر رئیس جمهور به نیویورک نیز در مطلبی در شبکه ایکس نوشت: «برای سفر رئیس جمهور به نیویورک پیشنهاد میشود؛
۱. وزیر خارجه مذاکره با سه کشور اروپایی درباره آخرین طرح پیشنهادیاش را انجام دهد.
۲. رئیس جمهور در نطق خود واقعیت حمله اسرائیل و آمریکا به ایران را تشریح کند.
۳. اگر ترامپ درخواست ملاقات با پزشکیان را داشت، به رغم نفاق و دروغگوییاش، رئیس جمهور ما به خاطر منافع ملت بپذیرد. کیش شخصیت ترامپ و این که میخواهد همه چیز را به نام خود تمام کند ممکن است به سود ایران تمام شود.
براساس این گزارش، مجمع عمومی سازمان ملل در تمام ۷۹ دوره گذشته خود، با توجه به شرایط جهان، از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. اهمیتی که حضور مقامات عالی جهان از کشورهای مختلف با تمام اختلافنظرها و حتی تنشهای نظامی و سیاسی متعدد، فرصتی است که جهان به گفتوگو میدهد تا راهی متفاوتتر از نزاع برای حل معضلات یا راهی تازهتر برای رسیدن به درک و همکاری مشترک برگزینند. این نشست هر سال بیشترین تمرکز رسانهای را با حضور هزاران رسانه و خبرنگار به خود اختصاص میدهد. دو فرصتی که برای ایران، فراهم است تا با استفاده از آنها بتواند از حقوق خود دفاع و از ظلم رفته بر خود سخن بگوید.
تیم دیپلماتیک همراه رئیسجمهور با تمام محدودیتهایی که آمریکا پیش و در حین سفر برای هیات ایرانی تدارک دیده میتواند از دیپلماسی عمومی و رسانهای به منظور جلب توجه افکار عمومی جهان بهره برده و از این فرصت برای انتقال آنچه ایران در جنگ ۱۲ روزه با آن روبرو بود استفاده کند. ساخته شدن تصویری متفاوت از آنچه رسانههای جریان اصلی و اغلب وابسته به اسرائیل آن را ساختهاند، میتواند بخشی از ماموریت هیات ایرانی در نیویورک باشد تا تصویری نزدیک به واقعیت به دوربینهای بیشمار موجود مخابره شود.
حضور در نشستها و کمیتههای تخصصی برگزار شده در حاشیه نشست مجمع عمومی دیگر ابزاری است که هیات ایرانی با بهرهگیری از آن میتواند مواضع ایران در حوزههای مختلف به ویژه مقابله با تروریسم، صلح و امنیت بینالمللی و منطقهای را منعکس کرده و ایدههای خود برای دستیابی به امنیت درونزا در غرب آسیا را به اشتراک گذارد و از این رهگذر نشان دهد که بازیگری مسئول در نظام بینالملل است و نه تهدیدی که بنیامین نتانیاهو آن را علیه صلح جهانی ساخته است.
این حضور همچنین، عرصه تشریح و تصریح دوباره ایران از جنایات رفته بر مردم غزه و فلسطین خواهد بود و به نظر میرسد در این دوره از مجمع، مسیر رسیدن به اجماعی جهانی علیه رژیم اسرئیل بیش از هر زمان دیگری فراهم است. حضور مقامات ارشد و سران کشورهای منطقه هم فرصتی مغتنمی برای مرور محورهای مهم در روابط دو جانبه و تثبیت تعهدات در حوزههای مختلف اقتصادی، حمل و نقل و انرژی باشد.