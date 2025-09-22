تقویم مهر ۱۴۰۴ + مناسبت ها و تعطیلی ها
۴ مهر:روز سرباز
۵ مهر:ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) ، روز گردشگری، شکست حصر آبادان، روز جهانی جهانگردی
۷ مهر :بزرگداشت فرماندهان شهید دفاع مقدس، شهادت سرداران فالحی، فکوری، نامجو، کاله دوز و جهان آرا – روز آتشنشانی و ایمنی، بزرگداشت شمس تبریزی
۸ مهر:بزرگداشت مولانا جلال الدین بلخی، روز جهانی دریانوردی ، روز جهانی ناشنوایان
۹ مهر :ولادت امام حسن عسکری (ع) ، روز همبستگی و همدردی با کودکان و نوجوانان فلسطینی ، روز جهانی سالمندان
۱۰ مهر :روز نخبگان
۱۱ مهر :وفات حضرت معصومه (س)
۱۳ مهر :هجرت امام خمینی از عراق به پاریس، روز نیروی انتظامی
۱۴ مهر :روز دامپزشکی
۱۵ مهر :روز روستا و عشایر، روز جهانی حماسه فلسطین، طوفان الاقصی
۱۶ مهر :روز جهانی کودک
۱۷ مهر :روز جهانی پست
۲۰ مهر :بزرگداشت حافظ شیرازی
۲۲ مهر :روز جهانی استاندارد
۲۳ مهر :شهادت آیت الله اشرفی اصفهانی ، روز جهانی نابینایان (عصای سفید)
۲۴ مهر :روز ملی پارالمپیک، روز پیوند اولیا و مربیان ، روز صنعت آسانسور و پله برقی، روز جهانی غذا
۲۵ مهر :روز نسل کشی کودکان و زنان فلسطینی
۲۶ مهر :روز تربیت بدنی و ورزش
۲۹ مهر :روز صادرات