تقویم مهر ۱۴۰۴ + مناسبت ها و تعطیلی ها

تقویم مهر ۱۴۰۴ + مناسبت ها و تعطیلی ها
تقویم مهر ۱۴۰۴ + مناسبت ها و تعطیلی ها

 ۴ مهر:روز سرباز

۵ مهر:ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) ، روز گردشگری، شکست حصر آبادان، روز جهانی جهانگردی

۷ مهر :بزرگداشت فرماندهان شهید دفاع مقدس، شهادت سرداران فالحی، فکوری، نامجو، کاله دوز و جهان آرا – روز آتشنشانی و ایمنی، بزرگداشت شمس تبریزی

۸ مهر:بزرگداشت مولانا جلال الدین بلخی، روز جهانی دریانوردی ، روز جهانی ناشنوایان

۹ مهر :ولادت امام حسن عسکری (ع) ، روز همبستگی و همدردی با کودکان و نوجوانان فلسطینی ، روز جهانی سالمندان

۱۰ مهر :روز نخبگان

۱۱ مهر :وفات حضرت معصومه (س)

۱۳ مهر :هجرت امام خمینی از عراق به پاریس، روز نیروی انتظامی

۱۴ مهر :روز دامپزشکی

۱۵ مهر :روز روستا و عشایر، روز جهانی حماسه فلسطین، طوفان الاقصی

۱۶ مهر :روز جهانی کودک

۱۷ مهر :روز جهانی پست

۲۰ مهر :بزرگداشت حافظ شیرازی

۲۲ مهر :روز جهانی استاندارد

۲۳ مهر :شهادت آیت الله اشرفی اصفهانی ، روز جهانی نابینایان (عصای سفید)

۲۴ مهر :روز ملی پارالمپیک، روز پیوند اولیا و مربیان ، روز صنعت آسانسور و پله برقی، روز جهانی غذا

۲۵ مهر :روز نسل کشی کودکان و زنان فلسطینی

۲۶ مهر :روز تربیت بدنی و ورزش

۲۹ مهر :روز صادرات

انتهای پیام/
