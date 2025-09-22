قیمت درهم امارات امروز دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ + جدول
قیمت درهم امارات در بازار آزاد امروز را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
بروزرسانی:دوشنبه ۳۱ شهریور
عنوان
قیمت (ریال)
نرخ فعلی (ریال)
289,330
بالاترین قیمت روز
289,360
پایین ترین قیمت روز
280,670
بیشترین مقدار نوسان روز
5.990
درصد بیشترین نوسان روز
%0.92
نرخ بازگشایی بازار
280,670
زمان ثبت آخرین نرخ
۳۱ شهریور
نرخ روز گذشته
280,490
درصد تغییر نسبت به روز گذشته
%3.15
میزان تغییر نسبت به روز گذشته
8.840