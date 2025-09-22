خبرگزاری کار ایران
قیمت دینار عراق امروز دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دینار عراق امروز دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ + جدول
کد خبر : 1689437
قیمت دینار عراق در بازار آزاد امروز را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایین‌ترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.

بروزرسانی:دوشنبه ۳۱ شهریور

عنوان

قیمت (ریال)

نرخ فعلی (ریال)

823

بالاترین قیمت روز

823

پایین ترین قیمت روز

799

بیشترین مقدار نوسان روز

17

درصد بیشترین نوسان روز

%0.86

نرخ بازگشایی بازار

799

زمان ثبت آخرین نرخ

 ۳۱ شهریور

نرخ روز گذشته

798

درصد تغییر نسبت به روز گذشته

%3.13

میزان تغییر نسبت به روز گذشته

25
