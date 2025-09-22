خبرگزاری کار ایران
قیمت دلار و یورو امروز دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز دوشنبه ۳۱ شهریور را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:دوشنبه ۳۱ شهریور

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

719,495

دلار (بازار آزاد)

1,055,000

یورو (صرافی بانک ملی)

845,087

یورو (بازار آزاد)

1,243,500

درهم امارات

289,330

پوند انگلیس

1,425,300

لیر ترکیه

25,500

فرانک سوئیس

1,330,000

یوان چین

148,800

ین ژاپن

715,510

وون کره جنوبی

751

دلار کانادا

768,600

دلار استرالیا

697,300

دلار نیوزیلند

619,900

دلار سنگاپور

825,500

روپیه هند

12,020

روپیه پاکستان

3,747

دینار عراق

823

پوند سوریه

81

افغانی

15,790

کرون دانمارک

166,500

کرون سوئد

112,700

کرون نروژ

106,700

ریال عربستان

282,580

ریال قطر

301,600

ریال عمان

2,750,300

دینار کویت

3,472,000

دینار بحرین

2,808,000

رینگیت مالزی

251,800

بات تایلند

33,240

دلار هنگ کنگ

136,100

روبل روسیه

12,660

منات آذربایجان

624,500

درام ارمنستان

2,770

لاری گرجستان

387,800

سوم قرقیزستان

12,110

سامانی تاجیکستان

114,400

منات ترکمنستان

306,000
