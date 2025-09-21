هفت دمنوش مناسب برای رفع خستگی
دمنوشهای گیاهی متفاوتی در طبیعت وجود دارند که میتوانید با مصرف آنها خستگیتان را از تن بهدر کنید.
اگر صبحها بهسختی از رختخوابتان بیرون میآیید یا در طول روز خسته و کسل هستید، تنها نیستید. خیلی از افراد این حالت رو تجربه میکنند. در اینگونه مواقع ممکن است اولین چیزی که به ذهنتان میرسد، نوشیدن قهوه، چای سیاه یا حتی خوردن نوعی خوراکی شیرین باشد. اما این نوشیدنیها بیشتر مواقع نتیجه عکس میدهند. درواقع ابتدا انرژیتان را بهشدت بالا میبرند تاجاییکه احتمال دارد دچار تپش قلب شوید اما خیلی زود این انرژی از بین میرود و با افت شدید انرژی مواجه میشوید.
با انواع دمنوشهای گیاهی میتوانید انرژیتان را بهبود بخشیده و خستگیتان را برطرف کنید. از این دمنوشها میتوان به موارد زیر که از بهترینها هستند اشاره کرد:
۱. چای سبز
چای سبز حاوی مقدار متعادلی از کافئین است و مانند قهوه یا چای سیاه، اثر سریع واما کوتاهمدت ندارد. دراقع این دمنوش بهدلیل وجود ترکیبی به نام «ال-تیانین»، بین انرژی و آرامش تعادل خوبی ایجاد کرده و تمرکز و حافظه را تقویت میکند.
۲. زنجبیل
زنجبیل باعث افزایش گردش خون، تمرکز و انرژی میشود. قند خون را هم متعادل نگه میدارد.
۳. ریشه شیرینبیان
این گیاه، تقویتکننده غدد فوقکلیوی است و سطح کورتیزول را متعادل کرده و انرژی بدن را افزایش میدهد.
۴. ریحان مقدس
این نوع ریحان که از تیره نعناعیان و نوعی گیاه آداپتوژن است در طب آیورودا (Ayurveda)، برای کاهش استرس و افزایش انرژی استفاده میشود. درواقع به گیاهانی که به بدن کمک میکنند تا با اضطرابهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی مقابله کند، آداپتوژن میگویند و دمنوش ریحان با کاهش نیروهای منفی، انرژی مثبتتان را افزایش داده و خستگیتان را برطرف میکند.
۵. بابونه
دمنوش بابونه آرامشبخش است و خستگیهای ناشی از بیخوابی یا اضطراب را بهبود میبخشد. درضمن بابونه قند خون را هم کنترل میکند.
۶. بادرنجبویه
این داروی گیاهی، طعم ملایم لیمویی دارد و خوشعطر است. دمنوش بادرنجبویه با کاهش استرس و بهبود خواب، به افزایش انرژی کمک میکند.
۷. نعناع
نعناع با عطر تند و خاص خود، حس تازگی و بیداری در فرد به وجود میآورد. در بررسیهای علمی مشخص شده استنشاق بوی نعناع، هوشیاری و تمرکز را افزایش میدهد.
هریک از دمنوشهای فوق با کاهش استرس و بهبود کیفیت خواب، خستگی را از بدنتان بیرون میکند. درضمن فعالیتهای بدنی، وقتگذرانی در طبیعت، مدیریت استرس و نوشیدن آب کافی سرزندگیتان را افزایش داده و موجب رفع خستگی میشود.