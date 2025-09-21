خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بیماری‌های آخرین رهبر شوروی:

بیماری‌هایی که «گورباچف» را زمین زدند/ نارسایی کلیوی و دیابت را جدی بگیرید

بیماری‌هایی که «گورباچف» را زمین زدند/ نارسایی کلیوی و دیابت را جدی بگیرید
کد خبر : 1689407
لینک کوتاه کپی شد.

میخائیل گورباچف، آخرین رهبر شوروی، در سال‌های پایانی عمر با بیماری‌های مزمن و تحلیل‌برنده‌ای مانند نارسایی کلیوی و دیابت نوع ۲ مواجه بود. این بیماری‌ها، او را به‌تدریج از عرصه‌ی عمومی دور کردند، اما ذهن فعال و دغدغه‌های جهانی‌اش تا آخرین روزها باقی ماند.

میخائیل گورباچف، چهره‌ای کلیدی در پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، نه‌تنها در تاریخ سیاسی جهان جایگاه ویژه‌ای دارد، بلکه زندگی شخصی و وضعیت سلامت او نیز در سال‌های پایانی عمر، مورد توجه رسانه‌ها و تحلیل‌گران قرار گرفت. گورباچف در دهه‌ی آخر زندگی‌اش با بیماری‌های مزمن و تحلیل‌برنده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کرد که به‌تدریج او را از عرصه‌ی عمومی دور کرد.

بیماری‌های مزمن؛ نارسایی کلیوی و دیابت

بر اساس گزارش رسمی بیمارستان مرکزی مسکو، گورباچف در تاریخ ۳۰ اوت ۲۰۲۲ پس از «مدتی طولانی مبارزه با بیماری» درگذشت. منابع روسی و غربی، نارسایی مزمن کلیوی را به‌عنوان علت اصلی مرگ او معرفی کرده‌اند.

نارسایی کلیوی مزمن (CKD) بیماری‌ای است که در آن عملکرد کلیه‌ها به‌تدریج کاهش می‌یابد و بدن قادر به دفع مواد زائد و تنظیم مایعات نیست. این بیماری معمولاً با علائمی مانند خستگی، تورم اندام‌ها، فشار خون بالا، و اختلالات الکترولیتی همراه است. در مراحل پیشرفته، بیماران نیازمند دیالیز یا پیوند کلیه می‌شوند.

گورباچف همچنین به دیابت نوع ۲ مبتلا بود؛ بیماری‌ای که با مقاومت به انسولین و افزایش قند خون مشخص می‌شود. دیابت می‌تواند به کلیه‌ها آسیب زده و روند نارسایی کلیوی را تسریع کند. ترکیب این دو بیماری، وضعیت جسمی او را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار داده بود.

بیماری‌هایی که «گورباچف» را زمین زدند/ نارسایی کلیوی و دیابت را جدی بگیرید

علائم و روند درمان

در سال‌های پایانی، گورباچف به‌ندرت در انظار عمومی ظاهر می‌شد. تصاویر معدودی که از او منتشر شد، نشان‌دهنده‌ی کاهش وزن شدید، ضعف عضلانی، و استفاده از ویلچر بود.

طبق گزارش‌ها، او تحت مراقبت‌های پزشکی مداوم قرار داشت و چندین بار در بیمارستان مرکزی مسکو بستری شده بود.

درمان نارسایی کلیوی معمولاً شامل کنترل فشار خون، محدودیت مصرف نمک و پروتئین، مصرف داروهای محافظ کلیه و در مراحل پیشرفته، دیالیز منظم است. با توجه به سن بالا و شرایط جسمی گورباچف، احتمالاً دیالیز به‌صورت محدود و حمایتی انجام می‌شده است.

دیابت نیز نیازمند کنترل دقیق قند خون، رژیم غذایی خاص، مصرف داروهای ضد دیابت و پایش مداوم است. در افراد مسن، کنترل دیابت پیچیده‌تر است و خطر افت قند خون یا عوارض قلبی بیشتر می‌شود.

سلامت ذهنی و فعالیت‌های فکری

با وجود ضعف جسمی، گورباچف تا سال‌های پایانی عمر، ذهنی فعال داشت. او در مصاحبه‌هایی با رسانه‌های بین‌المللی، از جمله BBC و TIME، درباره‌ی خطرات جنگ هسته‌ای، بحران اوکراین و آینده‌ی دموکراسی جهانی اظهار نظر می‌کرد.

این فعالیت‌ها نشان می‌دهند که بیماری جسمی، مانع از مشارکت فکری و اجتماعی او نشده بود؛ هرچند حضور فیزیکی‌اش به‌شدت محدود شده بود.

منبع خبر آنلاین
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی