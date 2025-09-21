خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ملاقات علیرضا جهانبخش و فغانی در دبی / عکس

ملاقات علیرضا جهانبخش و فغانی در دبی / عکس
کد خبر : 1689234
لینک کوتاه کپی شد.

علیرضا جهانبخش، کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران و علیرضا فغانی، در حاشیه حضورشان در امارات با یکدیگر دیدار کردند.

 این ملاقات در حالی صورت گرفته که هر دو چهره سرشناس فوتبال ایران، روزهای پرخبری را سپری می‌کنند. علیرضا فغانی به تازگی قضاوت حساس و جنجالی کلاسیکو عربستان بین تیم‌های الهلال و الاهلی را بر عهده داشت.

از سوی دیگر، علیرضا جهانبخش که پس از پایان قراردادش با هیرنفین، بازیکن آزاد محسوب می‌شود، این روزها در دبی به سر می‌برد و شایعات جدی در خصوص مذاکرات نهایی و انتقال احتمالی او به باشگاه الوحده امارات به گوش می‌رسد. کاپیتان تیم ملی پیش از این اعلام کرده بود که طی دو هفته آینده، تیم جدید خود را مشخص خواهد کرد.

ملاقات علیرضا جهانبخش و فغانی در دبی / عکس

 

 

منبع فرارو
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی