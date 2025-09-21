ملاقات علیرضا جهانبخش و فغانی در دبی / عکس

این ملاقات در حالی صورت گرفته که هر دو چهره سرشناس فوتبال ایران، روزهای پرخبری را سپری می‌کنند. علیرضا فغانی به تازگی قضاوت حساس و جنجالی کلاسیکو عربستان بین تیم‌های الهلال و الاهلی را بر عهده داشت.

از سوی دیگر، علیرضا جهانبخش که پس از پایان قراردادش با هیرنفین، بازیکن آزاد محسوب می‌شود، این روزها در دبی به سر می‌برد و شایعات جدی در خصوص مذاکرات نهایی و انتقال احتمالی او به باشگاه الوحده امارات به گوش می‌رسد. کاپیتان تیم ملی پیش از این اعلام کرده بود که طی دو هفته آینده، تیم جدید خود را مشخص خواهد کرد.