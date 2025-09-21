خبرگزاری کار ایران
بازداشت برای یک کامنت!
طبق آمار منتشرشده، در سال ۲۰۲۳ بیش از ۱۲ هزار نفر در بریتانیا به‌خاطر پیام‌ها و نظرات آنلاین بازداشت شده‌اند.

طبق آمار منتشرشده، در سال ۲۰۲۳ بیش از ۱۲ هزار نفر در بریتانیا به‌خاطر پیام‌ها و نظرات آنلاین بازداشت شده‌اند؛ عددی که نزدیک به نصف کل بازداشت‌های جهان در این حوزه است. پس از آن، بلاروس با ۶۲۰۵ مورد و آلمان با ۳۵۰۰ مورد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

حدود ۸۵ درصد کل بازداشت‌ها فقط در سه کشور بریتانیا، بلاروس و آلمان انجام می‌شود. البته دلایل بازداشت‌ها در هر کشور متفاوت بوده؛ از قوانین سخت‌گیرانه «گفتار نفرت‌پراکن» در اروپا تا کنترل‌های سیاسی و امنیتی.

