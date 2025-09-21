خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

درخواست فوریِ مردم از علی ضیا برای آشتی دادن قیاسی و ابوطالب!/فیلم

درخواست فوریِ مردم از علی ضیا برای آشتی دادن قیاسی و ابوطالب!/فیلم
کد خبر : 1689006
لینک کوتاه کپی شد.

در روزهای اخیر، ویدئوهای طنز و کری خوانی که بین امیرحسین قیاسی و ابوطالب حسینی به اشتراک گذاشته شده، جو جالبی را در فضای مجازی ایجاد کرده است.

 در روزهای اخیر، ویدئوهای طنز و کری خوانی که بین امیرحسین قیاسی و ابوطالب حسینی به اشتراک گذاشته شده، جو جالبی را در فضای مجازی ایجاد کرده است. این دو هنرمند با شوخی‌ها و چالش‌های بین خود، توجه کاربران را به خود جلب کرده و باعث ایجاد فضایی سرگرم‌کننده در شبکه‌های اجتماعی شده‌اند.

علی ضیا نیز با انتشار ویدئویی، به خواسته‌ی کاربران برای آشتی دادن این دو هنرمند پاسخ داده است.

منبع برترین ها
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی