درخواست فوریِ مردم از علی ضیا برای آشتی دادن قیاسی و ابوطالب!/فیلم
در روزهای اخیر، ویدئوهای طنز و کری خوانی که بین امیرحسین قیاسی و ابوطالب حسینی به اشتراک گذاشته شده، جو جالبی را در فضای مجازی ایجاد کرده است.
در روزهای اخیر، ویدئوهای طنز و کری خوانی که بین امیرحسین قیاسی و ابوطالب حسینی به اشتراک گذاشته شده، جو جالبی را در فضای مجازی ایجاد کرده است. این دو هنرمند با شوخیها و چالشهای بین خود، توجه کاربران را به خود جلب کرده و باعث ایجاد فضایی سرگرمکننده در شبکههای اجتماعی شدهاند.
علی ضیا نیز با انتشار ویدئویی، به خواستهی کاربران برای آشتی دادن این دو هنرمند پاسخ داده است.