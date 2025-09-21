درخواست فوریِ مردم از علی ضیا برای آشتی دادن قیاسی و ابوطالب!/فیلم

در روزهای اخیر، ویدئوهای طنز و کری خوانی که بین امیرحسین قیاسی و ابوطالب حسینی به اشتراک گذاشته شده، جو جالبی را در فضای مجازی ایجاد کرده است. این دو هنرمند با شوخی‌ها و چالش‌های بین خود، توجه کاربران را به خود جلب کرده و باعث ایجاد فضایی سرگرم‌کننده در شبکه‌های اجتماعی شده‌اند.

علی ضیا نیز با انتشار ویدئویی، به خواسته‌ی کاربران برای آشتی دادن این دو هنرمند پاسخ داده است.