سایر رسانه‌ها ۳۰ / ۰۶ / ۱۴۰۴ - ۰۹:۳۱:۰۴

فیلم جدید پیمان معادی با دو بازیگر مشهور هالیوود /عکس

پیمان معادی، بازیگر مطرح ایرانی، در پروژه جدید هالیوودی «جنایت ۱۰۱» با مارک رافلو و کوری هاوکینز هم‌بازی می‌شود؛ فیلمی جنایی که محوریت آن سرقت‌های زنجیره‌ای و تعقیب‌های نفس‌گیر است.