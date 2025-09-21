فیلم جدید پیمان معادی با دو بازیگر مشهور هالیوود /عکس
پیمان معادی، بازیگر مطرح ایرانی، در پروژه جدید هالیوودی «جنایت ۱۰۱» با مارک رافلو و کوری هاوکینز همبازی میشود؛ فیلمی جنایی که محوریت آن سرقتهای زنجیرهای و تعقیبهای نفسگیر است.
به گزارش برترین ها؛ پیمان معادی در یک پست اینستاگرامی از همکاری جدید خودش با این 2 بازیگر مطرح هالیوود خبر داد و نوشت: با این دو ستارهی شگفتانگیز / خیلی ممنونم که دومین همکاریام با کوری هاکینز فوقالعاده و اولین (امیدوارم همکاریهای متعددم) با مارک رافلو فوقالعاده رو تجربه کردم.
