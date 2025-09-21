قیمت درهم امارات امروز یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ + جدول
قیمت درهم امارات در بازار آزاد امروز را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
|
بروزرسانی:یکشنبه ۳۰ شهریور
|
عنوان
|
قیمت (ریال)
|
نرخ فعلی (ریال)
|
280,490
|
بالاترین قیمت روز
|
282,410
|
پایین ترین قیمت روز
|
274,950
|
بیشترین مقدار نوسان روز
|
4.600
|
درصد بیشترین نوسان روز
|
%0.32
|
نرخ بازگشایی بازار
|
275,030
|
زمان ثبت آخرین نرخ
|
۳۰ شهریور
|
نرخ روز گذشته
|
270,180
|
درصد تغییر نسبت به روز گذشته
|
%3.82
|
میزان تغییر نسبت به روز گذشته
|
10.310