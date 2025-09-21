خبرگزاری کار ایران
قیمت دلار و یورو امروز یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز یکشنبه ۳۰ شهریور را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:یکشنبه ۳۰ شهریور

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

720,125

دلار (بازار آزاد)

1,055,000

یورو (صرافی بانک ملی)

846,368

یورو (بازار آزاد)

1,205,400

درهم امارات

280,490

پوند انگلیس

1,381,600

لیر ترکیه

24,700

فرانک سوئیس

1,289,300

یوان چین

144,200

ین ژاپن

693,580

وون کره جنوبی

721

دلار کانادا

745,000

دلار استرالیا

675,900

دلار نیوزیلند

600,900

دلار سنگاپور

800,200

روپیه هند

11,650

روپیه پاکستان

3,632

دینار عراق

798

پوند سوریه

78

افغانی

15,300

کرون دانمارک

161,400

کرون سوئد

109,200

کرون نروژ

103,400

ریال عربستان

273,920

ریال قطر

292,400

ریال عمان

2,666,000

دینار کویت

3,365,500

دینار بحرین

2,721,900

رینگیت مالزی

244,100

بات تایلند

32,220

دلار هنگ کنگ

132,000

روبل روسیه

12,280

منات آذربایجان

605,400

درام ارمنستان

2,680

لاری گرجستان

375,800

سوم قرقیزستان

11,730

سامانی تاجیکستان

110,900

منات ترکمنستان

296,300
