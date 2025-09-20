علاقه‌مندان به آسمان شب، روز یک‌شنبه ۳۰ شهریور شاهد رویدادی هیجان‌انگیز هستند. در این روز، سیاره زحل به درخشان‌ترین حالت خود می‌رسد و با چشم غیرمسلح نیز قابل مشاهده است. این پدیده که «مقابله» نام دارد، زمانی رخ می‌دهد که زمین بین زحل و خورشید قرار می‌گیرد و باعث می‌شود ارباب حلقه‌های منظومه شمسی اوج روشنایی‌اش را به ما نشان دهد.

هم‌زمان با این رویداد، «اعتدال پاییزی» در ۳۱ شهریور آغاز پاییز در نیم‌کره شمالی را نوید می‌دهد و نپتون نیز در اول مهر در وضعیت مقابله قرار می‌گیرد که البته برای مشاهده آن به تلسکوپ نیاز است. همچنین، ۲۹ شهریور، سایه تیتان، قمر بزرگ زحل، از روی این سیاره گذر می‌کند که آن هم عمدتاً‌ از قاره آمریکا مشاهده‌پذیر است

منبع زومیت

انتهای پیام/