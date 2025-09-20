خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عاشقان نجوم آماده باشید! زحل یکشنبه ۳۰ شهریور به درخشان‌ترین حالت خود می‌رسد

عاشقان نجوم آماده باشید! زحل یکشنبه ۳۰ شهریور به درخشان‌ترین حالت خود می‌رسد
کد خبر : 1688667
لینک کوتاه کپی شد.

علاقه‌مندان به آسمان شب، روز یک‌شنبه ۳۰ شهریور شاهد رویدادی هیجان‌انگیز هستند. در این روز، سیاره زحل به درخشان‌ترین حالت خود می‌رسد و با چشم غیرمسلح نیز قابل مشاهده است. این پدیده که «مقابله» نام دارد، زمانی رخ می‌دهد که زمین بین زحل و خورشید قرار می‌گیرد و باعث می‌شود ارباب حلقه‌های منظومه شمسی اوج روشنایی‌اش را به ما نشان دهد.

هم‌زمان با این رویداد، «اعتدال پاییزی» در ۳۱ شهریور آغاز پاییز در نیم‌کره شمالی را نوید می‌دهد و نپتون نیز در اول مهر در وضعیت مقابله قرار می‌گیرد که البته برای مشاهده آن به تلسکوپ نیاز است. همچنین، ۲۹ شهریور، سایه تیتان، قمر بزرگ زحل، از روی این سیاره گذر می‌کند که آن هم عمدتاً‌ از قاره آمریکا مشاهده‌پذیر است

منبع زومیت
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی