۴ راهکار طبیعی برای کاهش سردرد

سردرد، چه تنشی باشد چه میگرنی، می‌تواند روز را مختل کند. استرس، کم‌خوابی و رژیم ناسالم، از عوامل شایع این مشکل‌اند. تحقیقات نشان می‌دهد با روش‌های طبیعی، می‌توان سردردهای روزمره را مدیریت کرد و کیفیت زندگی را بهبود بخشید.

استرس، کم‌آبی و کمبود مواد مغذی، سردرد را تحریک می‌کنند. نور صفحه‌نمایش و خواب ناکافی نیز این مشکل را بدتر می‌کنند. شناخت عوامل محرک، به پیشگیری از بروز این درد کمک می‌کند.

راهکارهای طبیعی برای کاهش سردرد

این چهار روش، سردرد را تسکین می‌دهند:

۱. آبرسانی کافی: کم‌آبی، سردرد تنشی را تشدید می‌کند. روزی ۸ لیوان آب بنوشید. افزودن آب لیمو یا ویتامین C جوشان نیز به آب توصیه می‌شود.

۲. دریافت منیزیم: بادام و اسفناج، با منیزیم موجود در خود، عروق خونی را آرام می‌کنند و میگرن را کم می‌کنند. یک مشت آجیل، میان‌وعده‌ای عالی است.

۳. تنفس عمیق: ۵ دقیقه تنفس دیافراگمی (۴ ثانیه دم، ۴ ثانیه بازدم)، استرس را کم می‌کند و سردرد تنشی را تسکین می‌دهد.

۴. خواب منظم: ۷ الی ۸ ساعت خواب در شبانه‌روز، مغز را از تنش‌ها پاک می‌کند. اتاقی تاریک و دوری از گوشی موبایل، کیفیت خواب را بالا می‌برد.

منبع همشهری آنلاین

