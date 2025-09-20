گوشیهای سامسونگ بهزودی خطر ابتلا به آلزایمر را تشخیص میدهند
سامسونگ درحال توسعهی فناوری جدیدی است که میتواند گوشیها و ساعتهای هوشمند گلکسی را به ابزاری برای تشخیص زودهنگام بیماری آلزایمر تبدیل کند. این قابلیت بالقوه قادر است زندگی افراد زیادی را تحتتأثیر قرار دهد و تحولی در حوزهی سلامت ایجاد کند.
پژوهشگران با بررسی الگوهایی مانند سرعت تایپ، نحوهی استفاده از اپلیکیشنها، تعداد تماسها، کیفیت خواب و صدا، تغییرات عملکرد شناختی را رهگیری میکنند. این دادهها نشانههایی از زوال شناختی را آشکار میسازند. سامسونگ میگوید این نوآوری پس از افزایش دقت، نقطه عطفی در سلامت دیجیتال خواهد بود.