سامسونگ درحال توسعه‌ی فناوری جدیدی است که می‌تواند گوشی‌ها و ساعت‌های هوشمند گلکسی را به ابزاری برای تشخیص زودهنگام بیماری آلزایمر تبدیل کند. این قابلیت بالقوه قادر است زندگی افراد زیادی را تحت‌تأثیر قرار دهد و تحولی در حوزه‌ی سلامت ایجاد کند.

پژوهشگران با بررسی الگوهایی مانند سرعت تایپ، نحوه‌ی استفاده از اپلیکیشن‌ها، تعداد تماس‌ها، کیفیت خواب و صدا، تغییرات عملکرد شناختی را رهگیری می‌کنند. این داده‌ها نشانه‌هایی از زوال شناختی را آشکار می‌سازند. سامسونگ می‌گوید این نوآوری پس از افزایش دقت، نقطه عطفی در سلامت دیجیتال خواهد بود.

منبع زومیت

