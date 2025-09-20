فرهیختگان نوشت:

در روز‌های گذشته آماری مبنی بر عدم بازگشت ۲۰ میلیارد دلار از منابع ارزی سال ۱۴۰۳ به چرخه اقتصادی کشور منتشر شد. گفته می‌شود از ۵۷ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی سال گذشته، فقط ۳۷ میلیارد دلار به چرخه اقتصادی بازگشته است

طبق بررسی‌ها، طی سال ۱۴۰۳ درحالی حدود ۳۴ هزار کارت بازرگانی صادر شده که تا انتهای سال ۱۴۰۲ مجموع کارت‌های بازرگانی فعال در کشور (از ابتدا تا آن تاریخ) حدود ۵۰ تا ۵۵ هزار فقره بوده است

در سال ۱۴۰۳ درحالی وزارت صمت نزدیک به ۳۴ هزار فقره کارت بازرگانی صادر کرده که بین سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به‌طور میانگین سالانه ۸ هزار کارت و در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ سالانه حدود ۱۳ هزار کارت بازرگانی صادر شده است

افزایش تعداد کارت‌های بازرگانی در ظاهر باید اقدام مناسبی از سوی دولت و وزارت صمت باشد؛ چراکه تصور اولیه این است که با افزایش کارت‌های بازرگانی افراد زیادی اجازه تجارت پیدا کرده و فرایند‌های تجاری شفاف‌تر می‌شود اما گویا این بحث ابعاد دیگری هم دارد

منبع فرهیختگان

انتهای پیام/