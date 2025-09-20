خبرگزاری کار ایران
مرگ ۲ کودک تهرانی بر اثر ماکارانی فاسد نبوده است

مرگ ۲ کودک تهرانی بر اثر ماکارانی فاسد نبوده است
▫️سال گذشته مطرح شد که یک خانواده تهرانی در اثر مصرف ماکارانی مسموم شدند.

در اثر این مسمومیت دو کودک یکساله و هفت ساله این خانواده فوت کردند.

در ابتدا گفته شد که ماکارانی فاسد باعث مرگ این دو کودک شده است.

بعد از گذشت یکسال کمیسیون پزشکی قانونی اعلام کرده که علائم مسمومیت این دو کودک شبیه مسمومیت با قرص برنج بوده است.

احتمال اینکه در اثر مصرف ماکارانی فاسد و کهنه باشد دور از ذهن است.

گفته می‌شود این دو کودک، پرستار داشته‌اند.

احتمال اینکه شخص ثالثی در مرگ آنها دخیل باشد، وجود دارد.

 

