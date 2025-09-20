خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حسین شریعتمداری: ادامه حضور ایران در NPT باج دادن است

حسین شریعتمداری: ادامه حضور ایران در NPT باج دادن است
کد خبر : 1688443
لینک کوتاه کپی شد.

حسین شریعتمداری نوشت: چه عضو NPT باشیم یا نباشیم به ما حمله می کنند.

اکنون این سؤال از مسئولان محترم هسته‌ای کشورمان در میان است که حضور ایران در معاهده NPT حاکمیت ملی ما را به خطر انداخته یا آمریکا را؟!

آیا حمله نظامی به تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران‌، نقض آشکار حاکمیت ملی کشورمان نیست؟! اگر هست که هست، چرا همچنان به حضورمان در معاهده NPT ادامه می‌دهید؟!

کسانی که می‌گویند اگر از NPT خارج شویم، زمینه حمله فراهم خواهد شد باید به این دو سؤال پاسخ بدهند.

اول؛ آنکه مگر با وجود حضورمان در NPT به تاسیسات هسته‌ای کشورمان حمله نکردند؟! دوم؛ مگر آمریکا تاکید ندارد که نباید حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران ممنوع باشد؟!‌... دیگر منتظر چه هستید؟! چرا هنوز هم این پا و آن پا می‌کنید؟!

 

منبع کیهان
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی