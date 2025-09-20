حسین شریعتمداری: ادامه حضور ایران در NPT باج دادن است
حسین شریعتمداری نوشت: چه عضو NPT باشیم یا نباشیم به ما حمله می کنند.
اکنون این سؤال از مسئولان محترم هستهای کشورمان در میان است که حضور ایران در معاهده NPT حاکمیت ملی ما را به خطر انداخته یا آمریکا را؟!
آیا حمله نظامی به تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی ایران، نقض آشکار حاکمیت ملی کشورمان نیست؟! اگر هست که هست، چرا همچنان به حضورمان در معاهده NPT ادامه میدهید؟!
کسانی که میگویند اگر از NPT خارج شویم، زمینه حمله فراهم خواهد شد باید به این دو سؤال پاسخ بدهند.
اول؛ آنکه مگر با وجود حضورمان در NPT به تاسیسات هستهای کشورمان حمله نکردند؟! دوم؛ مگر آمریکا تاکید ندارد که نباید حمله به تاسیسات هستهای ایران ممنوع باشد؟!... دیگر منتظر چه هستید؟! چرا هنوز هم این پا و آن پا میکنید؟!