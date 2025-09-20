حسین شریعتمداری: ادامه حضور ایران در NPT باج دادن است

اکنون این سؤال از مسئولان محترم هسته‌ای کشورمان در میان است که حضور ایران در معاهده NPT حاکمیت ملی ما را به خطر انداخته یا آمریکا را؟!

آیا حمله نظامی به تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران‌، نقض آشکار حاکمیت ملی کشورمان نیست؟! اگر هست که هست، چرا همچنان به حضورمان در معاهده NPT ادامه می‌دهید؟!

کسانی که می‌گویند اگر از NPT خارج شویم، زمینه حمله فراهم خواهد شد باید به این دو سؤال پاسخ بدهند.

اول؛ آنکه مگر با وجود حضورمان در NPT به تاسیسات هسته‌ای کشورمان حمله نکردند؟! دوم؛ مگر آمریکا تاکید ندارد که نباید حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران ممنوع باشد؟!‌... دیگر منتظر چه هستید؟! چرا هنوز هم این پا و آن پا می‌کنید؟!

منبع کیهان

