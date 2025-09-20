خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت دلار و یورو امروز شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ + جدول
کد خبر : 1688309
لینک کوتاه کپی شد.

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز شنبه ۲۹ شهریور را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:شنبه ۲۹ شهریور

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

719,705

دلار (بازار آزاد)

1,040,500

یورو (صرافی بانک ملی)

852,644

یورو (بازار آزاد)

1,164,900

درهم امارات

270,180

پوند انگلیس

1,342,000

لیر ترکیه

23,900

فرانک سوئیس

1,248,000

یوان چین

139,100

ین ژاپن

667,890

وون کره جنوبی

701

دلار کانادا

716,700

دلار استرالیا

654,800

دلار نیوزیلند

581,700

دلار سنگاپور

771,700

روپیه هند

11,210

روپیه پاکستان

3,497

دینار عراق

768

پوند سوریه

76

افغانی

14,740

کرون دانمارک

156,000

کرون سوئد

105,800

کرون نروژ

100,400

ریال عربستان

263,810

ریال قطر

280,700

ریال عمان

2,567,000

دینار کویت

3,243,500

دینار بحرین

2,620,800

رینگیت مالزی

235,700

بات تایلند

31,030

دلار هنگ کنگ

127,100

روبل روسیه

12,020

منات آذربایجان

583,100

درام ارمنستان

2,770

لاری گرجستان

361,000

سوم قرقیزستان

11,300

سامانی تاجیکستان

106,600

منات ترکمنستان

284,100
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی