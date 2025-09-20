قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
|
بروزرسانی:شنبه ۲۹ شهریور
|
سکه پارسیان (سوت)
|
قیمت (ریال)
|
سکه پارسیان ۰/۱۰۰
|
11,040,000
|
سکه پارسیان ۰/۲۰۰
|
20,270,000
|
سکه پارسیان ۰/۳۰۰
|
29,510,000
|
سکه پارسیان ۰/۴۰۰
|
37,740,000
|
سکه پارسیان ۰/۵۰۰
|
47,970,000
|
سکه پارسیان ۰/۶۰۰
|
57,210,000
|
سکه پارسیان ۰/۷۰۰
|
66,440,000
|
سکه پارسیان ۰/۸۰۰
|
75,670,000
|
سکه پارسیان ۰/۹۰۰
|
84,910,000
|
سکه پارسیان ۱/۰۰۰
|
94,850,000
|
سکه پارسیان ۱/۱۰۰
|
104,100,000
|
سکه پارسیان ۱/۲۰۰
|
113,350,000
|
سکه پارسیان ۱/۳۰۰
|
122,550,000
|
سکه پارسیان ۱/۴۰۰
|
131,800,000
|
سکه پارسیان ۱/۵۰۰
|
141,050,000