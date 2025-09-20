قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: شنبه ۲۹ شهریور
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
93,355,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
92,097,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
124,454,000
|
طلای دست دوم
|
92,033,470
|
آبشده کمتر از کیلو
|
404,070,000
|
مثقال طلا
|
403,910,000
|
انس طلا
|
3,684.98
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
996,400,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
927,900,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
509,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
306,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
156,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
923,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
455,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
235,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
87,860,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
21,010,000
|
حباب نیم سکه
|
59,090,000
|
حباب ربع سکه
|
59,520,000
|
حباب سکه گرمی
|
46,470,000