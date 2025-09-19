کشتی بیل‌ گیتس رکورد شکست / ۱۲۰ متر تجمل خالص

هیچ‌وقت یک ابرکشتی به‌اندازه‌ی Breakthrough شایسته‌ی نامش نبوده است. این کشتی فوق‌مدرن که در می ۲۰۲۴ (اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۳) به آب انداخته شد و یک سال بعد تحویل داده شد، از همان مراحل ساخت تاریخ‌ساز شد و دوباره در سپتامبر ۲۰۲۵ (شهریور و مهر ۱۴۰۴) نامش در صدر خبرها قرار گرفت.

Breakthrough نه تنها یکی از بحث‌برانگیزترین و گران‌ترین ابرکشتی‌های جهان است، بلکه اولین سوپریات خصوصی هیدروژنی و پیشرفته‌ترین کشتی لوکس جهان به‌شمار می‌رود. این سازه‌ی ۱۱۹ متری که حاصل همکاری کارگاه مشهور Feadship و طراحی RDW است، استانداردهای جدیدی برای فناوری دریایی و لوکس‌سازی تعریف کرده است.

به‌نوشته‌ی Autoevolution، ابرکشتی Breakthrough از همان روز اول رکوردهای متعددی از جمله بزرگ‌ترین کشتی ساخته‌شده توسط Feadship و بزرگ‌ترین یات تاریخ هلند را ثبت کرد. گفته می‌شود مالک اولیه‌ی آن بیل گیتس، بنیان‌گذار مایکروسافت بوده است و همین موضوع باعث شد نام Breakthrough به یکی از پرحاشیه‌ترین پروژه‌های دریایی جهان بدل شود.

با این حال کمتر از یک سال پس از تحویل، این کشتی بدون آنکه حتی یک‌بار برای استفاده‌ی خصوصی به آب برود، به مالک جدیدی واگذار شد. شرکت Edmiston Yachts که در ابتدا نماینده‌ی مالک اصلی بود، معامله‌ی فروش را مدیریت کرد. این معامله با قیمتی فراتر از ۶۵۰ میلیون دلار به عنوان بزرگ‌ترین قرارداد دلالی یات در تاریخ شناخته شد.

اما ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود. Breakthrough با فناوری پیشرانه‌ی هیبریدی هیدروژنی می‌تواند با آلایندگی صفر در حالت لنگر فعالیت و حتی با سرعت ۱۰ گره دریایی در مناطق حفاظت‌شده حرکت کند، بی‌آنکه آسیبی به محیط‌زیست برساند. افزون‌بر این، با پیشرانه‌ی دیزل-الکتریکی به سرعت ۱۷ گره می‌رسد و بردی معادل ۶,۵۰۰ مایل دریایی (حدود ۱۲ هزار کیلومتر) دارد.

از امکانات منحصربه‌فرد Breakthrough می‌توان به سالن زیرآبی Nemo، بیمارستان اختصاصی، عرشه‌ی هلیکوپتر ۷ تنی، مجموعه‌ی استخر و کلاب ساحلی، سیستم بازیافت حرارت و ژنراتورهایی اشاره کرد که از متانول و سوخت گیاهی HVO استفاده می‌کنند. این کشتی ۷ طبقه حتی یک سوئیت چهارطبقه مخصوص مالک دارد که با جکوزی خصوصی، کتابخانه، دفاتر کاری و مسیرهای اختصاصی به بخش‌های مهمان متصل می‌شود؛ چیزی که Edmiston آن را خانه‌ای چهارطبقه کنار دریا توصیف کرده است.

اگرچه هویت مالک جدید Breakthrough هنوز رسماً مشخص نشده است، شایعاتی درباره‌ی میلیاردر کانادایی، پاتریک دوویجی در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شود.

