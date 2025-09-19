خودنمایی هوش مصنوعی روی شیشه عینک/ زاکربرگ برای همه خط و نشان کشید

در رویداد سالانه Meta Connect 2025، نسل جدید عینک‌های هوشمند متا با همکاری ری‌بن رونمایی شد. این محصولات، با نام‌های Meta Ray-Ban Display و Ray-Ban Meta Gen 2، ترکیبی از طراحی کلاسیک و فناوری پیشرفته را ارائه می‌دهند.

Meta Ray-Ban Display: عینکی با نمایشگر داخلی و دستبند ویژه

مدل Meta Ray-Ban Display به نمایشگر داخلی با وضوح ۶۰۰ در ۶۰۰ پیکسل و روشنایی ۵۰۰ نیت مجهز است. این نمایشگر در لنز سمت راست قرار دارد و اطلاعاتی مانند پیام‌ها، نقشه‌ها و اعلان‌ها را به‌صورت بصری نمایش می‌دهد.

همراه با این عینک، Meta Neural Band عرضه می‌شود. دستبندی که با استفاده از فناوری الکترومیوگرافی (EMG)، سیگنال‌های عضلانی مچ دست را دریافت کرده و آن‌ها را به فرمان‌های دیجیتال تبدیل می‌کند. این امکان را به کاربران می‌دهد تا با حرکات ظریف دست، رابط کاربری را کنترل کنند.

به گفته متا، هدف از این طراحی کاهش نیاز کاربران به استفاده مداوم از گوشی هوشمند است؛ به عبارت دیگر، بسیاری از تعاملات روزانه با اینترنت، تماس‌ها و حتی شبکه‌های اجتماعی می‌تواند به‌طور مستقیم از طریق این عینک انجام شود.

این فناوری به کاربران کمک می‌کند بدون نیاز به لمس صفحه یا استفاده از فرمان‌های صوتی، کنترل کاملی بر عینک داشته باشند. بسیاری از تحلیلگران، این نوآوری را گامی جدی به سوی ادغام انسان و ماشین می‌دانند.

عینک Meta Ray-Ban Display از ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵ در دو رنگ مشکی و ماسه‌ای با قیمت ۷۹۹ دلار در آمریکا عرضه خواهد شد.

Ray-Ban Meta Gen 2: نسل دوم عینک‌های هوشمند با ویژگی‌های بهبود یافته

مدل Ray-Ban Meta Gen 2 بدون نمایشگر داخلی با ویژگی‌هایی مانند عمر باتری دو برابر بیشتر و کیفیت فیلم‌برداری ۳K بهبود یافته، تجربه‌ای متفاوت را ارائه می‌دهد. این مدل با قیمت ۳۷۹ دلار عرضه می‌شود و برای کاربرانی که به دنبال ویژگی‌های پایه‌تر هستند، مناسب است.

تمرکز متا بر هوش مصنوعی

این عینک‌ها تنها ابزار سخت‌افزاری نیستند، بلکه بخشی از استراتژی کلان متا برای ورود جدی‌تر به رقابت جهانی در حوزه هوش مصنوعی و واقعیت افزوده هستند. به گفته مارک زاکربرگ، مدیرعامل متا، آینده تعاملات دیجیتال در گرو ترکیب هوش مصنوعی با ابزارهای پوشیدنی است.

عینک‌های جدید به سرویس‌های هوش مصنوعی متا مجهز خواهند شد و قابلیت‌هایی مانند ترجمه هم‌زمان، تماس تصویری با پردازش لحظه‌ای و حتی جست‌وجوی صوتی پیشرفته را در اختیار کاربر قرار می‌دهند.

معرفی Ray-Ban Display در شرایطی صورت گرفت که بازار جهانی پوشیدنی‌های هوشمند به سرعت در حال رشد است. اپل با Vision Pro و گوگل با پروژه‌های واقعیت افزوده خود رقبای مستقیم متا محسوب می‌شوند.

با این حال، انتخاب برند شناخته‌شده‌ای مانند Ray-Ban می‌تواند یک مزیت بزرگ برای متا باشد. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که ترکیب فناوری پیشرفته با طراحی محبوب این برندها، شانس پذیرش عمومی عینک‌های متا را افزایش می‌دهد.

منبع خبر آنلاین

