دیابت نوع ۵ به رسمیت شناخته میشود؟
کارشناسان سلامت روز پنجشنبه اعلام کردند که سوءتغذیه میتواند باعث ایجاد نوع خاصی از دیابت شود و خواستار به رسمیت شناخته شدن «دیابت نوع ۵» در سطح جهانی شدند تا به مبارزه با این بیماری در کشورهایی که از قبل با فقر و گرسنگی دست و پنجه نرم میکنند، کمک شود.
شایعترین نوع دیابت، نوع ۲، میتواند ناشی از چاقی باشد و زمانی رخ میدهد که بزرگسالان در برابر هورمون انسولین مقاوم میشوند. نوع ۱، که عمدتاً در دوران کودکی تشخیص داده میشود، زمانی ایجاد میشود که لوزالمعده انسولین کافی تولید نمیکند.
اما محققان دیابت نوع دیگری از این بیماری را ردیابی کردهاند که اغلب در افراد زیر ۳۰ سال ظاهر میشود.
این نوع دیابت نیز بر تولید انسولین تأثیر میگذارد اما شدت آن کمتر از نوع یک است و به جای اینکه مانند نوع ۲ با اضافه وزن یا چاقی مرتبط باشد، افرادی را که به دلیل کمبود وزن به اندازه کافی غذا نمیخورند، تحت تأثیر قرار میدهد.
مقالهای که در مجله پزشکی The Lancet Global Health منتشر شده است نشان میدهد که بیش از ۲۵ میلیون نفر از دیابت نوع ۵ رنج میبرند که عمدتاً در کشورهای در حال توسعه هستند.