خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیابت نوع ۵ به رسمیت شناخته می‌شود؟

دیابت نوع ۵ به رسمیت شناخته می‌شود؟
کد خبر : 1688123
لینک کوتاه کپی شد.

کارشناسان سلامت روز پنجشنبه اعلام کردند که سوءتغذیه می‌تواند باعث ایجاد نوع خاصی از دیابت شود و خواستار به رسمیت شناخته شدن «دیابت نوع ۵» در سطح جهانی شدند تا به مبارزه با این بیماری در کشورهایی که از قبل با فقر و گرسنگی دست و پنجه نرم می‌کنند، کمک شود.

شایع‌ترین نوع دیابت، نوع ۲، می‌تواند ناشی از چاقی باشد و زمانی رخ می‌دهد که بزرگسالان در برابر هورمون انسولین مقاوم می‌شوند. نوع ۱، که عمدتاً در دوران کودکی تشخیص داده می‌شود، زمانی ایجاد می‌شود که لوزالمعده انسولین کافی تولید نمی‌کند.

اما محققان دیابت نوع دیگری از این بیماری را ردیابی کرده‌اند که اغلب در افراد زیر ۳۰ سال ظاهر می‌شود.

این نوع دیابت نیز بر تولید انسولین تأثیر می‌گذارد اما شدت آن کمتر از نوع یک است و به جای اینکه مانند نوع ۲ با اضافه وزن یا چاقی مرتبط باشد، افرادی را که به دلیل کمبود وزن به اندازه کافی غذا نمی‌خورند، تحت تأثیر قرار می‌دهد.

مقاله‌ای که در مجله پزشکی The Lancet Global Health منتشر شده است نشان می‌دهد که بیش از ۲۵ میلیون نفر از  دیابت نوع ۵ رنج می‌برند که عمدتاً در کشورهای در حال توسعه هستند.

منبع خبر آنلاین
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی