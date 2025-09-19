اولین حضور سینمایی مهناز افشار پس از مهاجرت + عکس

فیلم سینمایی «قرار نوامبر» با نام انگلیسی "a date in november" به کارگردانی مهدی سوداگران در آلمان ساخته شد و در حال حاضر برای حضور‌های جشنواره‌ای آماده می‌شود.

این فیلم نخستین حضور مهناز افشار به عنوان بازیگر سینما پس از خروجش از ایران محسوب می‌شود.

دیگر بازیگر فیلم کاوه آهنگر است. کاوه آهنگر پیش از این در ایران سابقه بازی و کارگردانی دارد. یکی از مهم‌ترین نقش‌های او بازی در نقش دوران نوجوانی محمد قریب در سریال «روزگار قریب» به کارگردانی کیانوش عیاری است.

مهدی سوداگران کارگردان «قرار نوامبر» متولد ۱۹۸۰ در ایران، نویسنده، روزنامه‌نگار و کارگردان ایرانی-آلمانی است. وی از فیلمسازان مستقل و هنری است و فیلم «قرار نوامبر» با موضوع تنهایی انسان نیز درامی هنری محسوب می‌شود.

مهناز افشار در فیلم «قرار نوامبر» نقش روزنامه‌نگار زن ایرانی با نام حوا را بازی می‌کند که در مهاجرت ناگزیر به پذیرفتن شغل گارسونی در یک کافه شده است. کاوه آهنگر در فیلم نقش یک هوش مصنوعی با نام رونا را دارد که حوا با او چت می‌کند.

مهناز افشار، کاوه آهنگر، یورگن تومک، کیوین گلوکنا، ماریلا ورنیک، لیانا رامین در این فیلم ایفای نقش کرده‌اند.

سایر بازیگران «قرار نوامبر» کوروش والی، آذر سلیمی، ستاره فرخی، شیرین نیک پور، آرش حکمت، سجاد هژبری، امین افروز، مریم شهسواری، علی آذرنیا، مریم آذرنیا، رزا رشیدی، سحر رحمانی، زهره عبداللهی هستند.

دیگر عوامل فیلم «قرار نوامبر» عبارتند از کارگردان: مهدی سوداگران، نویسنده: ملیحه فریدفر، مدیر فیلمبرداری: مرتضی سبحانی، تدوین: سعید منتظری، نور: پیمان وعدتی، صدا و ترکیب صدا: آندریاس گیزه، گریم: آذر سلیمی، ستاره فرخی، مجری طرح: بهنام فریدفر، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: سیامک پارسا، گروه کارگردانی: شیرین نیکپور، مریم شعبانی، سپیده قنبری، اصلاح رنگ: آرش خزایی، پوستر: سورنا صادقی، پونه فریدونی، موسیقی: codas project، دستیار فیلمبردار و عکاس: مجتبی رستگار، مدیر تولید: مهدی فرنود، دستیار تولید: حمید فراهانی، دستیار صدا: آرش حکمت، تهیه کننده: مهدی سوداگران، محمود آذرنیا و حمید شکری، مدیر روابط عمومی: نغمه دانش آشتیانی.

