خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قدرتمندترین موشک جهان شبانه روی سکوی پرتاب قرار گرفت

قدرتمندترین موشک جهان شبانه روی سکوی پرتاب قرار گرفت
کد خبر : 1688118
لینک کوتاه کپی شد.

موشک غول‌ پیکر استارشیپ که عنوان قدرتمندترین موشک تاریخ را یدک می‌کشد، برای انجام یازدهمین پرتاب آزمایشی راهی سکوی پرتاب شد.

شرکت اسپیس‌ایکس (SpaceX) جدیدترین نمونه موشک غول‌پیکر استارشیپ را به سکوی پرتاب در پایگاه استاربیِیس تگزاس منتقل کرد. این کار بخشی از روند آماده‌سازی برای یازدهمین پرواز آزمایشی سامانه استارشیپ است.

انتقال بخش بالایی استارشیپ موسوم به «Ship»‌ به سکوی پرتاب، شبانه انجام شد و با کمک گرفتن از بازوهای مخصوص روی سکو قرار گرفت. به‌زودی تست فشار مخازن، تست استاتیک موتورهای رپتور و بررسی سامانه‌های ایمنی آغاز خواهد شد.

آخرین پرتاب آزمایشی استارشیپ (دهمین پرواز) نخستین موفقیت کامل این سامانه بود و هم بوستر سوپر هِوی و هم «Ship»‌ با موفقیت کار را به انجام رساندند. اسپیس‌ایکس هم‌زمان روی نسخه سوم استارشیپ کار می‌کند که بزرگ‌تر و پرظرفیت‌تر خواهد بود و برای مأموریت‌های آینده از جمله برنامه آرتمیس ناسا و پرتاب‌های آزمایشی به مریخ در نظر گرفته شده است.

منبع خبر آنلاین
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی