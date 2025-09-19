قدرتمندترین موشک جهان شبانه روی سکوی پرتاب قرار گرفت

شرکت اسپیس‌ایکس (SpaceX) جدیدترین نمونه موشک غول‌پیکر استارشیپ را به سکوی پرتاب در پایگاه استاربیِیس تگزاس منتقل کرد. این کار بخشی از روند آماده‌سازی برای یازدهمین پرواز آزمایشی سامانه استارشیپ است.

انتقال بخش بالایی استارشیپ موسوم به «Ship»‌ به سکوی پرتاب، شبانه انجام شد و با کمک گرفتن از بازوهای مخصوص روی سکو قرار گرفت. به‌زودی تست فشار مخازن، تست استاتیک موتورهای رپتور و بررسی سامانه‌های ایمنی آغاز خواهد شد.

آخرین پرتاب آزمایشی استارشیپ (دهمین پرواز) نخستین موفقیت کامل این سامانه بود و هم بوستر سوپر هِوی و هم «Ship»‌ با موفقیت کار را به انجام رساندند. اسپیس‌ایکس هم‌زمان روی نسخه سوم استارشیپ کار می‌کند که بزرگ‌تر و پرظرفیت‌تر خواهد بود و برای مأموریت‌های آینده از جمله برنامه آرتمیس ناسا و پرتاب‌های آزمایشی به مریخ در نظر گرفته شده است.

منبع خبر آنلاین

انتهای پیام/