اپل احتمالاً مکبوک ارزان قیمت و مدل پرو با نمایشگر لمسی عرضه میکند
شایعات از عرضه یک مکبوک ارزانقیمت با تراشه آیفون در سال ۲۰۲۵ و یک مکبوک پرو OLED با صفحهنمایش لمسی در سال ۲۰۲۶ خبر میدهند.
طبق گزارشهای جدید، اپل درحال برنامهریزی یک تحول بزرگ در خط تولید لپتاپهای خود است؛ کوپوتینوییها ظاهراً میخواهند یک مکبوک اقتصادی در سال ۲۰۲۵ یا ۲۰۲۶ روانه بازار کنند و همچنین انتظار میرود سال آینده میلادی مکبوک پروهای با نمایشگر لمسی از راه برسند.
برای اولینبار اپل به نظر میرسد میخواهد وارد بازار لپتاپهای واقعاً اقتصادی شود. طبق گفتههای «مینگ-چی کو»، تحلیلگر مسائل اپل، این شرکت درحال کار روی یک مکبوک جدید است که در جایگاهی پایینتر از مکبوک ایر قرار میگیرد. نکته جالب درمورد این مدل، استفاده از پردازنده سری A آیفون (احتمالاً A18 Pro) به جای تراشههای سری M است. این تصمیم میتواند قیمت تمامشده را به شدت کاهش دهد (احتمالاً ۵۹۹ دلار) و این مکبوک را به رقیبی جدی برای کرومبوکها تبدیل کند.
مکبوک ارزان قیمت و مدل پرو با نمایشگر لمسی اپل
این مدل که انتظار میرود تولید انبوه آن در سهماهه پایانی سال ۲۰۲۵ آغاز شود، احتمالاً دارای یک نمایشگر ۱۲.۹ اینچی خواهد بود اما برای کاهش هزینهها، از صفحهنمایش لمسی پشتیبانی نخواهد کرد. بااینحال، گفته میشود که مشخصات نسل دوم این مدل که برای سال ۲۰۲۷ پیشبینی شده، هنوز درحال بررسی است و ممکن است در آن نسل، پشتیبانی از صفحهنمایش لمسی اضافه شود. این استراتژی، مرز بین آیپد و مکبوک را کمرنگ میکند.
مکبوک ارزانقیمت و مدل پرو با نمایشگر لمسی
شایعه دیگر مربوط به مدلهای گرانقیمت و حرفهای است. انتظار میرود اپل تا اواخر سال ۲۰۲۶ مکبوک پروهای جدید خود را با دو ارتقا بزرگ عرضه کند؛ نمایشگر OLED: این فناوری کیفیت تصویر، کنتراست و دقت رنگ را به سطح کاملاً جدیدی ارتقا میدهد. صفحهنمایش لمسی: برای اولینبار در تاریخ مکبوک، اپل قصد دارد قابلیت لمسی را به مدلهای پرو اضافه کند. به گفته کو، این تصمیم پس از سالها مشاهده رفتار کاربران آیپد گرفته شده و اپل به این نتیجه رسیده است که کنترلهای لمسی در برخی کارهای حرفهای میتواند بهرهوری را افزایش دهد.
این دو محصول نشاندهنده یک استراتژی دوگانه از سوی اپل است. از یک سو، با عرضه مکبوک اقتصادی مجهز به تراشه آیفون، این شرکت میتواند بخش بزرگی از بازار دانشآموزی و کاربرانی با بودجه محدود را به اکوسیستم خود جذب کند. از سوی دیگر، با اضافهکردن نمایشگر لمسی و OLED به مکبوک پرو جایگاه خود را در بازار حرفهایها و تولیدکنندگان محتوا بیشازپیش مستحکم میکند و به نیازهای آنها برای تعامل مستقیمتر با نرمافزارها پاسخ میدهد.