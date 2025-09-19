یکی از مشکلات اصلی هواپیمای افسانه‌ای کنکورد، صدای مهیب «شکست دیوار صوتی» (sonic boom) بود که باعث محدودیت پرواز آن بر فراز خشکی می‌شد. طراحی «X-59» با هدف کاهش این صدا انجام شده است. طوری که به جای یک انفجار صوتی، غرشی ملایم به گوش خواهد رسید. این ویژگی می‌تواند گرفتن مجوزهای پرواز مافوق‌صوت بر فراز خشکی را آسان‌تر کند.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، هواپیمای «X-59» قادر است با سرعتی حدود ماخ ۱٫۵ (نزدیک به ۱۶۰۰ کیلومتر بر ساعت) پرواز کند، و در صورت عملیاتی‌شدن، مسیر لندن تا نیویورک که در حال حاضر بین ۷ تا ۸ ساعت طول می‌کشد، به کمتر از چهار ساعت کاهش خواهد یافت.

اکنون «X-59» در حال تکمیل تست‌های ایمنی نهایی است و در صورت موفقیت، می‌تواند وارد فاز آزمایش‌های پروازی عمومی شود. هدف نهایی، بازگشت پروازهای مافوق‌صوت تجاری پس از حدود دو دهه توقف از زمان بازنشستگی کنکورد در سال ۲۰۰۳ است.

همکاری ناسا و لاکهید مارتین

توسعه «X-59» در چارچوب برنامه فناوری مافوق‌صوت بی‌صدای ناسا (QueSST) انجام شده است. این پروژه با همکاری ناسا و لاکهید مارتین در تاسیسات Skunk Works در پالم‌دیل، کالیفرنیا، در حال انجام است.

