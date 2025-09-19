خانه



سایر رسانه‌ها ۲۸ / ۰۶ / ۱۴۰۴ - ۱۱:۲۱:۵۱

فروش سینمای ایران در هفته چهارم شهریور + اینفوگرافیک

سینما‌ها در هفته گذشته توانستند ۲۰ هزار و ۶۸۶ سانس حدود ۷۴۵ هزار و ۹۹۴ مخاطب را به سینما بیاورند و به فروشی معادل پنجاه میلیارد و نهصد و چهار میلیون و هفتصد و هشتاد و شش هزار و پانصد و هفتاد و هشت تومان دست یابند.