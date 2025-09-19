فروش سینمای ایران در هفته چهارم شهریور + اینفوگرافیک
سینماها در هفته گذشته توانستند ۲۰ هزار و ۶۸۶ سانس حدود ۷۴۵ هزار و ۹۹۴ مخاطب را به سینما بیاورند و به فروشی معادل پنجاه میلیارد و نهصد و چهار میلیون و هفتصد و هشتاد و شش هزار و پانصد و هفتاد و هشت تومان دست یابند.
فیلم «مرد عینکی» به کارگردانی کریم امینی توانست به فروش ۱۹ میلیاردی برسد. فیلم سینمایی «ناجورها» به کارگردانی محمدحسین فرحبخش که از ۵ شهریور اکران خود را در سینماها آغاز کرده است، حدود ۱۳ میلیارد فروش داشته است. فیلم سینمایی «پیرپسر» هم پرفروشترین فیلم سال ۱۴۰۴ تا این لحظه است.