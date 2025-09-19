خبرگزاری کار ایران
فروش سینمای ایران در هفته چهارم شهریور + اینفوگرافیک

فروش سینمای ایران در هفته چهارم شهریور + اینفوگرافیک
سینما‌ها در هفته گذشته توانستند ۲۰ هزار و ۶۸۶ سانس حدود ۷۴۵ هزار و ۹۹۴ مخاطب را به سینما بیاورند و به فروشی معادل پنجاه میلیارد و نهصد و چهار میلیون و هفتصد و هشتاد و شش هزار و پانصد و هفتاد و هشت تومان دست یابند.

فیلم «مرد عینکی» به کارگردانی کریم امینی توانست به فروش ۱۹ میلیاردی برسد. فیلم سینمایی «ناجورها» به کارگردانی محمدحسین فرح‌بخش که از ۵ شهریور اکران خود را در سینماها آغاز کرده است، حدود ۱۳ میلیارد فروش داشته است. فیلم سینمایی «پیرپسر» هم پرفروش‌ترین فیلم سال ۱۴۰۴ تا این لحظه است.

فروش سینمای ایران در هفته چهارم شهریور + اینفوگرافیک

