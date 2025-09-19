در پی حذف یارانه یک میلیون خانوار، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که افراد فقیر حذف‌شده می‌توانند برای دریافت یارانه ثبت‌نام کنند. وی همچنین بر لزوم استفاده کارپردازان و سرایداران از حساب‌های تجاری به‌جای کارت‌های شخصی تأکید کرد و هشدار داد که شرکت‌های متخلف باید یارانه کارکنان خود را پرداخت کنند. همچنین، از بررسی اعتراضات ۵۰ هزار نفر از یک میلیون حذف‌شده خبر داد.

شرط بازگشت یارانه حذف‌شده‌ها

احمد میدری تأکید کرد افرادی که به اشتباه یارانه آنها قطع شده، می‌توانند دوباره برای دریافت یارانه ثبت‌نام کنند. این اقدام به منظور حمایت از اقشار کم‌درآمد و اصلاح خطا‌های دهک‌بندی طراحی شده است. وی یادآور شد که هدف، شناسایی دقیق دارایی‌ها و اطمینان از توزیع عادلانه یارانه‌هاست.

استفاده از حساب‌های تجاری الزامی شد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی توضیح داد که برخی افراد به دلیل استفاده از کارت‌های شخصی برای تراکنش‌های شرکت‌ها، به اشتباه در دهک‌های بالاتر قرار گرفته و یارانه آنها قطع شده است. میدری افزود: «کارپردازان، سرایداران و مشاغل مشابه باید از حساب‌های تجاری یا کارت شرکت استفاده کنند. شرکت‌هایی که از کارت شخصی کارکنان استفاده کنند، موظف به پرداخت یارانه آنها هستند.»

بررسی اعتراض ۵۰ هزار نفر از حذف‌شدگان

میدری اعلام کرد که از یک میلیون خانواده‌ای که یارانه آنها حذف شده، تاکنون ۵۰ هزار نفر اعتراض خود را ثبت کرده‌اند. اطلاعات این افراد در حال بررسی است و نتایج به زودی اعلام خواهد شد. این فرآیند برای اصلاح اشتباهات و جلوگیری از قطع یارانه غیرمنصفانه ادامه دارد.

پیگیری تخلفات یارانه‌ای

وزیر کار با انتقاد از شرکت‌هایی که از کارت‌های شخصی کارکنان برای تراکنش‌های تجاری استفاده می‌کنند، گفت: «این اقدام نادرست است و بانک مرکزی نیز بر استفاده از حساب‌های تجاری تأکید دارد. شرکت‌های متخلف باید مسئولیت حذف یارانه کارکنان خود را بپذیرند.»

