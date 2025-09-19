فیلمهای سینمایی امروز تلویزیون
«گروه فکهای تکاور» ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران
«رسوایی آرمسترانگ» ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه
«فداکاری» ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق
«یک اتفاق ساده» ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه نمایش
«چشمان مار» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر
«مهر یاقوت گمشده» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران
«داستان اسباب بازی ۲» ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک
«جایی در انتهای ریل ها» ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک
«حس و حال سئول» ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش
«بدون وقت اضافه» ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه دو
«تیم ملی در قلب من ۲» ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید
«پدر خوانده ۳» ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش
«فرش باد» ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار
«اوج اضطراب» ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش
«عمر مختار» ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه دو
«همکاری محرمانه ۲» ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه سه