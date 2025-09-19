خبرگزاری کار ایران
«گروه فک‌های تکاور» ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران

«رسوایی آرمسترانگ» ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه

«فداکاری» ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق

«یک اتفاق ساده» ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه نمایش

«چشمان مار» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر

«مهر یاقوت گمشده» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران

«داستان اسباب بازی ۲» ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک

«جایی در انتهای ریل ها» ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک

«حس و حال سئول» ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش

«بدون وقت اضافه» ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه دو

«تیم ملی در قلب من ۲» ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید

«پدر خوانده ۳» ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش

«فرش باد» ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار

«اوج اضطراب» ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش

«عمر مختار» ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه دو

«همکاری محرمانه ۲» ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه سه

