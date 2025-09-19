قیمت سکه پارسیان امروز جمعه ۲۸ شهریور ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه پارسیان امروز جمعه ۲۸ شهریور ۱۴۰۴ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
|
بروزرسانی:جمعه ۲۸ شهریور
|
سکه پارسیان (سوت)
|
قیمت (ریال)
|
سکه پارسیان ۰/۱۰۰
|
10,690,000
|
سکه پارسیان ۰/۲۰۰
|
19,580,000
|
سکه پارسیان ۰/۳۰۰
|
28,470,000
|
سکه پارسیان ۰/۴۰۰
|
37,350,000
|
سکه پارسیان ۰/۵۰۰
|
46,240,000
|
سکه پارسیان ۰/۶۰۰
|
55,130,000
|
سکه پارسیان ۰/۷۰۰
|
64,020,000
|
سکه پارسیان ۰/۸۰۰
|
72,910,000
|
سکه پارسیان ۰/۹۰۰
|
81,800,000
|
سکه پارسیان ۱/۰۰۰
|
91,400,000
|
سکه پارسیان ۱/۱۰۰
|
100,300,000
|
سکه پارسیان ۱/۲۰۰
|
109,200,000
|
سکه پارسیان ۱/۳۰۰
|
118,100,000
|
سکه پارسیان ۱/۴۰۰
|
126,950,000
|
سکه پارسیان ۱/۵۰۰
|
135,850,000