معاون وزیر میراث فرهنگی در آیین رونمایی از مستند «رخ ایران» در بنیاد ایرانشناسی:
مستند « رخ ایران » ابزاری برای روایت درست ایران در جهان است
گردشگری ایران، موتور اقتصادی و فرهنگی کشور است؛ ژئوتوریسم راهکار جهانی برای معرفی ایران به جهان
به گزارش روابطعمومی بنیاد ایرانشناسی، آیین رونمایی از مستند ملی «رخ ایران» با محوریت معرفی ظرفیتها و جاذبههای تاریخی، فرهنگی و طبیعی استان لرستان، روز سهشنبه ۲۵ شهریور ماه با حضور مقامات ارشد کشوری و مدیران بنیاد ایرانشناسی برگزار شد. این مراسم که در ساختمان بنیاد ایرانشناسی برگزار شد، با حضور دکتر علیاکبر صالحی، رئیس بنیاد ایرانشناسی، دکتر کامبیز مهدیزاده، مشاور فناوری، نوآوری و امور رسانهای بنیاد، دکتر انوشیروان محسنیبندپی، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، دکتر علی تیموری، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی، آیتالله احمد مبلغی، نماینده استان لرستان در مجلس خبرگان رهبری، مدیران ارشد بنیاد و جمعی از اصحاب رسانه همراه بود.
این مراسم به همت بنیاد ایرانشناسی و در راستای پروژهای ملی برای بازنمایی سیمای واقعی ایران به افکار عمومی داخل و خارج کشور برگزار شد؛ پروژهای که با استان لرستان آغاز شد و قرار است در ادامه، تمامی استانهای ایران را دربرگیرد. هدف اصلی این پروژه، ارائه تصویری جامع، مستند و علمی از ایران با محوریت فرهنگ، تاریخ، طبیعت و میراث غنی کشور است تا افکار عمومی داخلی و بینالمللی بتوانند درک عمیقتری از تنوع و توانمندیهای ایران پیدا کنند و ظرفیتهای کشور در حوزههای تاریخی، طبیعی و فرهنگی به جهانیان معرفی شود.
در ابتدای مراسم، دکتر انوشیروان محسنیبندپی، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سخنان خود را با تقدیر و تشکر ویژه از دکتر علیاکبر صالحی، رئیس بنیاد ایرانشناسی، آغاز کرد و گفت: «اقدامات بنیاد ایرانشناسی در معرفی جاذبهها و توانمندیهای ایران در ابعاد تاریخی، فرهنگی، طبیعی و انسانی، در این مقطع حساس زمانی اهمیت فوقالعادهای دارد. توصیهها و راهنماییهای جناب آقای دکتر صالحی، بهویژه آن نکاتی که به صورت اشعار و جملات حکمی بیان شد، میتواند برای تمامی مسئولان سیاسی کشور به عنوان یک آموزه و راهنما در مسیر دیپلماسی و بهرهگیری از ظرفیتهای ملی مورد استفاده قرار گیرد.»
وی افزود: «کشور ما با وجود تمام توانمندیهای طبیعی و فرهنگی، در طول تاریخ با چالشهای متعدد مواجه بوده است. یکی از مهمترین پیامهای این پروژه، نشان دادن ظرفیتهای بیبدیل ایران و هویتبخشی به جامعه و گردشگران داخلی و خارجی است. ما باید ایران را نه تنها از دیدگاه جغرافیایی و تاریخی بشناسیم، بلکه با تمام ابعاد فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و انسانی آن آشنا شویم. مستندهای رخ ایران، با تمرکز بر استان لرستان، نمونهای از تلاش برای تصویرسازی دقیق و مستند از کشور است.»
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سپس به اهمیت گردشگری به عنوان صنعتی نوین اشاره کرد و گفت: «گردشگری در جهان امروز صنعتی چندوجهی است؛ صنعتی که هم جنبه اقتصادی دارد، هم اجتماعی، هم فرهنگی، هم سلامت و هم سیاسی. گردشگری نه تنها میتواند اشتغالزایی ایجاد کند بلکه ارزآوری قابل توجهی دارد و در عین حال موجب هویتسازی فرهنگی و اجتماعی نیز میشود. این صنعت، یک ابزار قدرتمند برای تثبیت هویت ملی و معرفی توانمندیها به جهان است.»
وی ادامه داد: «مستندهای رخ ایران با تمرکز بر لرستان، نمونهای بارز از این تلاش است. ثبت جهانی سیس دره خرمآباد، به عنوان ۲۹مین اثر ثبت جهانی ایران، نشان میدهد که کشور ما با وجود همه محدودیتها، غنی از ظرفیتهای میراثی، تمدنی، فرهنگی و طبیعی است. این امر اهمیت برنامهریزی مدون، مستندسازی علمی و بهرهگیری از فناوریهای نوین در معرفی جاذبهها را بیش از پیش آشکار میسازد.»
دکتر محسنیبندپی با تاکید بر تنوع جغرافیایی و اقلیمی ایران گفت: «ایران کشوری است با تنوع شگرف در اقلیم، فرهنگ، زبان و لهجه. وقتی از یک استان به استان دیگر سفر میکنیم، تجربهای که کسب میکنیم نه تنها جابجایی مکانی است بلکه تجربهای عمیق و فراگیر از تاریخ، فرهنگ و طبیعت کشور است. این تنوع، ارزشمندترین سرمایه ما در گردشگری است و میتواند نسلهای آینده را با ظرفیتها و میراث کشور آشنا کند.»
وی سپس به مفهوم ژئوتوریسم پرداخت و اظهار داشت: «ژئوتوریسم، نوعی گردشگری پایدار است که همزمان با حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی، موجب توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی میشود. این شاخه از گردشگری میتواند قلب تپنده توسعه گردشگری کشور باشد. نگاهی به نمونههای موفق جهانی، مانند ترکیه، که در سال ۲۰۰۳ با ۸ میلیون گردشگر و ۴ میلیارد دلار درآمد آغاز کرد و امروز به بیش از ۶۰ تا ۸۰ میلیارد دلار رسیده است، نشان میدهد که توسعه گردشگری مستلزم برنامهریزی دقیق، مدیریت حرفهای و بهرهگیری از ظرفیتهای طبیعی و انسانی است.»
دکتر محسنی بندپی در ادامه به ضعفهای گذشته کشور در حوزه گردشگری اشاره کرد و گفت: «یکی از چالشهای اصلی ما در گذشته، نبود روایتسازی و تصویرسازی درست از ایران بوده است. این نقص، بهترین ابزار برای ایرانهراسی در جهان است. مستندهای رخ ایران، با هدف ارائه تصویر واقعی و مستند از ایران و معرفی ظرفیتهای کشور، گام مهمی در مقابله با این چالشها برداشتهاند.»
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سپس به آمار گردشگری ایران در سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و افزود: «در این سال، تعداد گردشگران ورودی به ایران به ۷ میلیون و ۳۹۹ هزار نفر رسید. در فروردین ماه، نسبت به سال گذشته، ۴۸.۵ درصد رشد داشتیم و در اردیبهشت نیز ۱۴.۴ درصد افزایش ثبت شد. حتی در شرایط بحرانی و زمزمه جنگ، با وجود کاهشهای مقطعی در خرداد و مرداد، عملکرد گردشگری ایران منفی نبود و نشان داد که گردشگری کشور مقاوم است و ظرفیتهای بالقوه فراوانی دارد.»
وی در ادامه سخنان خود به ظرفیت گردشگری سلامت پرداخت و گفت: «ایران در شاخه گردشگری سلامت نیز توانمندیهای قابل توجهی دارد. برنامهریزیها به گونهای بوده است که به جای آنکه بیماران خارجی به ایران سفر کنند، پزشکان ایرانی به کشورهای دیگر خدمات ارائه دهند. این اقدام با همکاری وزارت بهداشت، وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات و طراحی سامانههای اعتمادسازی، اطمینان از ارائه خدمات استاندارد و با کیفیت را برای بیماران تضمین میکند.»
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سپس به همکاری وزارتخانه با بنیاد ایرانشناسی تاکید کرد و اظهار داشت: «ما آماده هرگونه همکاری تخصصی با بنیاد ایرانشناسی برای توسعه پایدار و متوازن گردشگری طبیعتمحور، به ویژه در شاخه ژئوتوریسم، هستیم. هدف ما توانمندسازی تورگردانان، آموزش کارشناسان و انتقال صحیح اطلاعات به گردشگران است. این اقدامات به تثبیت تصویر ایران در جهان کمک میکند و هموطنان ما را با ارزشهای طبیعی، فرهنگی و تاریخی کشور آشنا میسازد.»
وی سپس به موضوع ثبت جهانی ژئوپارکها اشاره کرد و گفت: «با توجه به تجربه علمی و تخصصی خود، باید شبکههای جهانی ثبت ژئوپارکها را توسعه دهیم. این اقدام هم ارتقای ظرفیت علمی و پژوهشی کشور را به دنبال دارد و هم ایران را به مقصدی جذاب برای گردشگران نخبه و علاقهمندان به طبیعت تبدیل میکند. ژئوتوریسم تنها شاخهای از گردشگری است که با محیط زیست سازگار است و توسعه اقتصادی و فرهنگی را به همراه دارد.»
دکتر محسنیبندپی در بخش پایانی سخنان خود، ضمن تقدیر از تلاشهای علمی و تخصصی تیم بنیاد ایرانشناسی و دستاندرکاران مستندهای رخ ایران، اظهار داشت: «شروع این حرکت با لرستان بوده و امیدواریم این روند ادامه یابد. وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آماده همکاری و پشتیبانی همهجانبه برای توسعه گردشگری پایدار و معرفی ظرفیتهای ایران به جهان است و امیدواریم این مسیر، ایران را بیش از پیش به جهانیان معرفی کند و هموطنان ما را با ارزشهای طبیعی و فرهنگی کشور آشنا سازد.»