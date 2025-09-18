عینک جدید، مجهز به نمایشگر رنگی و نامرئی است و با کمک مچ‌بند EMG حرکات ظریف دست را به فرمان‌های دیجیتالی تبدیل می‌کند.

با استفاده از این عینک‌ و مچ‌بند جدید، کاربران می‌توانند پیام‌ها، تماس‌های تصویری، زیرنویس و ترجمه‌ لایو را بدون نیاز به گوشی روی شیشه عینک مشاهده کنند.

مچ‌بند EMG، قابلیت کاربردی دارد و کاربران می‌توانند بدون لمس صفحه یا فشار دکمه‌ها، تنها با حرکات ظریف انگشتان دست، اسکرول و کلیک کنند و به‌زودی حتی پیام بنویسند. این فناوری، تجربه تعامل با دستگاه‌ها را به سطحی جدید برده است.

هوش مصنوعی روی عینک، امکان تعامل سریع و مستقیم با اطلاعات دیجیتال را در جریان زندگی روزمره فراهم می‌کند.

قیمت این محصول که شامل عینک و مچ‌بند همراه آن است، از ۷۹۹ دلار آغاز می‌شود و عرضه آن از ۸ مهرماه برابر با ۳۰ سپتامبر در آمریکا شروع خواهد شد.

