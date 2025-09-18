خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عینک هوشمند «متا ری‌بن دیپسلی» معرفی شد/فیلم

عینک هوشمند «متا ری‌بن دیپسلی» معرفی شد/فیلم
کد خبر : 1687789
لینک کوتاه کپی شد.

مارک زاکربرگ، مدیرعامل متا، از عینک جدید «متا ری‌بن دیسپلی» (Meta Ray-Ban Display) به‌همراه مچ‌بند EMG رونمایی کرد.

 عینک جدید، مجهز به نمایشگر رنگی و نامرئی است و با کمک مچ‌بند EMG حرکات ظریف دست را به فرمان‌های دیجیتالی تبدیل می‌کند.

با استفاده از این عینک‌ و مچ‌بند جدید، کاربران می‌توانند پیام‌ها، تماس‌های تصویری، زیرنویس و ترجمه‌ لایو را بدون نیاز به گوشی روی شیشه عینک مشاهده کنند.

مچ‌بند EMG، قابلیت کاربردی دارد و کاربران می‌توانند بدون لمس صفحه یا فشار دکمه‌ها، تنها با حرکات ظریف انگشتان دست، اسکرول و کلیک کنند و به‌زودی حتی پیام بنویسند. این فناوری، تجربه تعامل با دستگاه‌ها را به سطحی جدید برده است.

هوش مصنوعی روی عینک، امکان تعامل سریع و مستقیم با اطلاعات دیجیتال را در جریان زندگی روزمره فراهم می‌کند.

قیمت این محصول که شامل عینک و مچ‌بند همراه آن است، از ۷۹۹ دلار آغاز می‌شود و عرضه آن از ۸ مهرماه برابر با ۳۰ سپتامبر در آمریکا شروع خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی