۱۸ سپتامبر روز جهانی خواندن کتاب الکترونیکی است
در دنیای دیجیتال امروز، کتابخوانی دیگر محدود به صفحات کاغذی نیست. هر ساله در تاریخ ۱۸ سپتامبر (۲۷ شهریور)، جهان روز جهانی خواندن کتاب الکترونیکی (Read an eBook Day) را جشن میگیرد؛ روزی برای بزرگداشت تحول مطالعه در عصر فناوری و گرامیداشت دسترسی آزاد، سریع و پایدار به دانش و ادبیات.
تاریخچه و فلسفه روز جهانی کتاب الکترونیکی
این روز برای نخستین بار در سال ۲۰۱۴ توسط شرکت OverDrive، یکی از بزرگترین پلتفرمهای توزیع کتابهای دیجیتال، پیشنهاد شد. هدف از این روز، ترویج فرهنگ مطالعه دیجیتال، افزایش دسترسی به منابع آموزشی و کاهش وابستگی به چاپ و کاغذ بود.
اما ایده کتاب الکترونیکی بسیار قدیمیتر است:
در دهه ۱۹۳۰، نخستین تصور از کتاب دیجیتال شکل گرفت.
در سال ۱۹۷۱، مایکل هارت با پروژه گوتنبرگ اولین کتاب الکترونیکی را منتشر کرد: نسخهای دیجیتال از اعلامیه استقلال آمریکا.
در دهههای بعد، با ظهور اینترنت، کتابخوانهای دیجیتال و فروشگاههای آنلاین، کتابهای الکترونیکی به یکی از محبوبترین ابزارهای مطالعه تبدیل شدند.
مزایای کتابهای الکترونیکی
دسترسی ۲۴ ساعته: در هر زمان و مکان، تنها با یک دستگاه هوشمند میتوان مطالعه کرد.
حفظ محیط زیست: بدون نیاز به کاغذ، چاپ و حملونقل.
قیمت مناسبتر: بسیاری از کتابهای دیجیتال ارزانتر از نسخههای چاپی هستند.
قابلیت جستجو و یادداشتگذاری: امکان جستجوی سریع در متن و افزودن یادداشت شخصی.
دسترسی به آثار کلاسیک و نایاب: بسیاری از کتابهای قدیمی و کمیاب به صورت رایگان در قالب دیجیتال منتشر شدهاند.