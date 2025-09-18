۱۸ سپتامبر روز جهانی بامبو است

اهمیت بامبو در جهان

بامبو با بیش از ۱۵۰۰ گونه مختلف، در بیش از ۳۱ میلیون هکتار از سطح زمین رشد می‌کند و سالانه بیش از ۲۰ میلیون تن تولید دارد. این گیاه در بسیاری از کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین نه تنها منبع درآمد، بلکه بخشی از هویت فرهنگی و زیست‌محیطی محسوب می‌شود.

ویژگی‌های منحصربه‌فرد بامبو

رشد سریع و توسعه‌پذیر: بامبو یکی از سریع‌ترین گیاهان در حال رشد دنیاست و در مدت کوتاهی قابل برداشت است.

جایگزین مناسب برای چوب: ساقه‌های چوبی بامبو می‌توانند جایگزین چوب درختان شوند و از جنگل‌زدایی جلوگیری کنند.

تأثیر مثبت بر محیط زیست: هر هکتار جنگل بامبو سالانه تا ۶۲ تن دی‌اکسیدکربن را جذب می‌کند و ۳۵٪ اکسیژن بیشتری نسبت به درختان دیگر تولید می‌نماید.

نیاز کم به آب و خاک: بامبو در خاک‌های فقیر و بدون نیاز به آبیاری قابل رشد است، که آن را برای مناطق کم‌آب بسیار مناسب می‌سازد.

بامبو در ایران

در ایران، شهرستان لاهیجان و روستاهای اطراف آن مانند لیالستان و صداپشته، خاستگاه تولید و صنایع دستی بامبو هستند. هنر بامبوبافی، که از دیرباز در این مناطق رواج داشته، نمادی از فرهنگ و خلاقیت ایرانی است.

