۱۸ سپتامبر روز جهانی بامبو است

هر ساله در تاریخ ۱۸ سپتامبر (۲۷ شهریور)، جهان روز جهانی بامبو را جشن می‌گیرد؛ روزی برای پاسداشت یکی از شگفت‌انگیزترین گیاهان کره زمین که نقش مهمی در محیط زیست، اقتصاد، فرهنگ و هنر دارد.

اهمیت بامبو در جهان

بامبو با بیش از ۱۵۰۰ گونه مختلف، در بیش از ۳۱ میلیون هکتار از سطح زمین رشد می‌کند و سالانه بیش از ۲۰ میلیون تن تولید دارد. این گیاه در بسیاری از کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین نه تنها منبع درآمد، بلکه بخشی از هویت فرهنگی و زیست‌محیطی محسوب می‌شود.

ویژگی‌های منحصربه‌فرد بامبو

رشد سریع و توسعه‌پذیر: بامبو یکی از سریع‌ترین گیاهان در حال رشد دنیاست و در مدت کوتاهی قابل برداشت است.

جایگزین مناسب برای چوب: ساقه‌های چوبی بامبو می‌توانند جایگزین چوب درختان شوند و از جنگل‌زدایی جلوگیری کنند.

تأثیر مثبت بر محیط زیست: هر هکتار جنگل بامبو سالانه تا ۶۲ تن دی‌اکسیدکربن را جذب می‌کند و ۳۵٪ اکسیژن بیشتری نسبت به درختان دیگر تولید می‌نماید.

نیاز کم به آب و خاک: بامبو در خاک‌های فقیر و بدون نیاز به آبیاری قابل رشد است، که آن را برای مناطق کم‌آب بسیار مناسب می‌سازد.

بامبو در ایران

در ایران، شهرستان لاهیجان و روستاهای اطراف آن مانند لیالستان و صداپشته، خاستگاه تولید و صنایع دستی بامبو هستند. هنر بامبوبافی، که از دیرباز در این مناطق رواج داشته، نمادی از فرهنگ و خلاقیت ایرانی است.

