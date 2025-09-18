خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۱۸ سپتامبر روز چیزبرگر است

۱۸ سپتامبر روز چیزبرگر است
کد خبر : 1687735
لینک کوتاه کپی شد.

۱۸ سپتامبر که به‌عنوان روز جهانی چیزبرگر (National Cheeseburger Day) شناخته می‌شود، یکی از روزهای غیررسمی و جالب تقویم غذایی در ایالات متحده و دیگر کشورهای علاقه‌مند به فست‌فود است.

هر سال در تاریخ ۱۸ سپتامبر، طرفداران فست‌فود و به‌ویژه چیزبرگر در سراسر جهان این خوراک خوشمزه را جشن می‌گیرند. روز جهانی چیزبرگر نه‌تنها فرصتی برای خوردن یک برگر پنیری خوشمزه است، بلکه بهانه‌ای برای بررسی تاریخچه، محبوبیت و تنوع این غذای محبوب نیز می‌باشد.

چیزبرگر چیست؟

چیزبرگر نوعی همبرگر است که در آن پنیر ذوب‌شده – معمولاً پنیر چدار – روی گوشت گریل‌شده قرار می‌گیرد. ترکیب پنیر، گوشت، نان، و اغلب موادی مانند کاهو، گوجه‌فرنگی، ترشی، پیاز و سس باعث شده این غذا به یکی از محبوب‌ترین آیتم‌های منو در سراسر جهان تبدیل شود.

تاریخچه چیزبرگر

در مورد اینکه اولین چیزبرگر دقیقاً توسط چه کسی و در کجا اختراع شد، اختلاف‌نظر وجود دارد. اما چند روایت مشهور عبارتند از:

در دهه ۱۹۲۰، رستورانی به نام "The Rite Spot" در کالیفرنیا، به‌صورت تصادفی پنیر را روی یک همبرگر گذاشت و از آن زمان این ترکیب محبوب شد.

برخی هم ادعا می‌کنند که در سال ۱۹۲۶، Lionel Sternberger برای اولین بار پنیر را روی یک همبرگر در رستوران پدرش در پَسادنای کالیفرنیا قرار داد.

هر چه که بوده، نتیجه‌اش خلق یک غذای لذیذ و ماندگار بوده است.

چرا روز چیزبرگر جشن گرفته می‌شود؟

این روز بیشتر به عنوان یک مناسبت سرگرم‌کننده و تبلیغاتی توسط رستوران‌ها و برندهای زنجیره‌ای فست‌فود مانند مک‌دونالد، برگر کینگ و غیره استفاده می‌شود. در این روز، بسیاری از رستوران‌ها تخفیف ویژه یا حتی چیزبرگر رایگان به مشتریان خود ارائه می‌دهند.

نکات جالب درباره چیزبرگر

در آمریکا، سالانه میلیاردها چیزبرگر مصرف می‌شود.

بزرگ‌ترین چیزبرگر دنیا بیش از یک تُن وزن داشته و در گینس ثبت شده است.

برخی از گران‌ترین چیزبرگرهای دنیا با گوشت واگیو، پنیرهای کمیاب و حتی طلا تزئین می‌شوند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی