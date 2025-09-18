قیمت خودروهای سایپا امروز پنجشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ + جدول
قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز پنجشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
|
قیمت خودروهای سایپا
|
خودرو
|
قیمت بازار (تومان)
|
قیمت نمایندگی (تومان)
|
سهند S
|
645,000,000
|
493,384,000
|
سهند E اتوماتیک
|
777,000,000
|
617,100,000
|
اطلس GL
|
641,000,000
|
557,016,000
|
اطلس G
|
671,000,000
|
577,803,000
|
اطلس اتوماتیک
|
به زودی
|
684,511,000
|
ساینا GLX
|
ناموجود
|
467,903,000
|
ساینا S
|
555,500,000
|
468,994,000
|
ساینا GX دوگانه سوز
|
627,000,000
|
518,207,000
|
ساینا اتوماتیک
|
698,000,000
|
568,748,000
|
کوییک اتوماتیک
|
ناموجود
|
توقف فروش
|
کوییک RS
|
540,000,000
|
473,692,000
|
کوییک S
|
539,000,000
|
466,891,000
|
کوییک GX
|
548,000,000
|
505,328,000
|
کوییک GXR (رینگ فولادی)
|
553,000,000
|
515,596,000
|
کوییک GXR
|
566,000,000
|
523,096,000
|
شاهین GL
|
879,000,000
|
650,591,000
|
شاهین G (سانروف)
|
995,000,000
|
671,749,000
|
شاهین اتوماتیک G
|
1,005,000,000
|
836,544,000
|
شاهین اتوماتیک پلاس
|
1,311,000,000
|
975,142,000
|
سایپا 151
|
457,000,000
|
توقف فروش
|
سایپا 151 (لاینر)
|
464,000,000
|
414,490,000
|
سایپا 151 (ارتقاء یافته)
|
---
|
466,653,000
|
وانت زامیاد
|
845,000,000
|
783,547,000
|
وانت زامیاد (رادیال)
|
853,000,000
|
789,247,000
|
وانت زامیاد گازسوز
|
870,000,000
|
835,422,000
|
وانت زامیاد گازسوز (رادیال)
|
879,000,000
|
841,122,000
|
وانت زامیاد اکستند (EX)
|
به زودی
|
908,000,000
|
کارون
|
1,080,000,000
|
1,133,687,000
|
چانگان CS35
|
ناموجود
|
توقف فروش
|
چانگان CS55
|
2,815,000,000
|
توقف فروش
|
چانگان CS35 (مونتاژ)
|
به زودی
|
1,944,925,000
|
چانگان CS55 (مونتاژ)
|
به زودی
|
2,106,913,000
|
کرولا هیبرید
|
3,190,000,000
|
2,170,000,000
|
روئوه ERX5
|
2,590,000,000
|
1,787,000,000