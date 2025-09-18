قیمت درهم امارات امروز پنجشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ + جدول
قیمت درهم امارات در بازار آزاد امروز را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
|
بروزرسانی:پنجشنبه ۲۷ شهریور
|
عنوان
|
قیمت (ریال)
|
نرخ فعلی (ریال)
|
271,250
|
بالاترین قیمت روز
|
273,700
|
پایین ترین قیمت روز
|
271,170
|
بیشترین مقدار نوسان روز
|
1.150
|
درصد بیشترین نوسان روز
|
%0.79
|
نرخ بازگشایی بازار
|
272,290
|
زمان ثبت آخرین نرخ
|
۲۷ شهریور
|
نرخ روز گذشته
|
272,430
|
درصد تغییر نسبت به روز گذشته
|
%0.44
|
میزان تغییر نسبت به روز گذشته
|
1.180