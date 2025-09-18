خبرگزاری کار ایران
قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز پنجشنبه ۲۷ شهریور را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:پنجشنبه ۲۷ شهریور

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

719,705

دلار (بازار آزاد)

990,000

یورو (صرافی بانک ملی)

852,644

یورو (بازار آزاد)

1,176,800

درهم امارات

271,250

پوند انگلیس

1,356,700

لیر ترکیه

24,000

فرانک سوئیس

1,261,600

یوان چین

139,700

ین ژاپن

678,640

وون کره جنوبی

711

دلار کانادا

721,400

دلار استرالیا

661,900

دلار نیوزیلند

592,900

دلار سنگاپور

778,400

روپیه هند

11,320

روپیه پاکستان

3,529

دینار عراق

772

پوند سوریه

76

افغانی

14,680

کرون دانمارک

157,500

کرون سوئد

107,200

کرون نروژ

101,400

ریال عربستان

264,910

ریال قطر

272,800

ریال عمان

2,578,200

دینار کویت

3,260,800

دینار بحرین

2,632,900

رینگیت مالزی

237,100

بات تایلند

31,370

دلار هنگ کنگ

127,600

روبل روسیه

12,040

منات آذربایجان

585,600

درام ارمنستان

2,590

لاری گرجستان

364,900

سوم قرقیزستان

11,350

سامانی تاجیکستان

106,500

منات ترکمنستان

285,400
