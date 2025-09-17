زمان خداحافظی با سیم کارت فرا رسیده است؟
عرضه جهانی آیفون ایر که برای اولین بار به صورت کامل فاقد خشاب سیمکارت فیزیکی است، به باور تحلیلگران سرآغاز یک تحول بزرگ در صنعت موبایل و گوشیهای هوشمند است.
بسیای از افراد و فعالان حوزه تکنولوژی در سراسر جهان معتقدند، دیگر شرکتها مسیری را پیش میگیرند که اپل میرود. بنابراین عرضه این آیفون، بدون سیم کارت فیزیکی چالشی جدید در این حوزه به وجود آورده است.
سیم کارت همیشه از ابتداییترین اجزای تلفنهای همراه ما بوده و همه با آن آشنا هستیم. اما به نظر میرسد که اگر از طرفداران آیفون باشیم به زودی باید با آن خداحافظی کنیم. آیفون ایر تنها با یک eSIM کار خواهد کرد که به کاربران اجازه میدهد بدون نیاز به استفاده از یک سیم کارت فیزیکی اپراتور یا طرح خود را تغییر دهند.
کستر مان، تحلیلگر از شرکت CCS Insight میگوید این کار اپل نشانگر آغاز پایان دادن به سیمکارتهای فیزیکی است. اما چقدر طول خواهد کشید تا همه ما خشابهای حامل تراشه خود را کنار بگذاریم و این چه تفاوتی در نحوه استفاده ما از گوشیهایمان ایجاد خواهد کرد؟
سیمکارت ناپدید میشود
سیم (SIM) مخفف (Subscriber Identity Module) یا همان واحد شناساننده کاربر است. این تراشه بخش کلیدی گوشی شماست که به شما امکان میدهد به ارائهدهنده شبکه تلفن همراه خود متصل شوید، تماسها و پیامکها را مدیریت کنید و از دادههای خود استفاده نمایید. در سالهای اخیر، eSIM به عنوان یک جایگزین ظهور کرده و در گوشیهای جدیدتر، کاربران گزینه استفاده از هر دو، یعنی سیمکارت سنتی یا eSIM، را دارند.
اپل روز سهشنبه، در رویداد معرفی محصول جدید خود یعنی آیفون ایر، جدیدترین و باریکترین عضو این خانواده، اعلام کرد که این مدل دارای طراحی صرفاً با eSIM خواهد بود. این اولین باری است که یک آیفون صرفاً با eSIM در سراسر جهان در دسترس قرار میگیرد. البته مشتریان در ایالات متحده از سال ۲۰۲۲ آیفونهای صرفاً با eSIM داشتهاند.
اما حتی اپل نیز سیمکارت فیزیکی را به طور کامل کنار نگذاشته است. در حالی که دیگر آیفونهای جدیدی که این هفته معرفی شدند یعنی مدلهای ۱۷، ۱۷ پرو و ۱۷ پرو مکس، در تعدادی از بازارها صرفاً با eSIM عرضه میشوند، اما در اکثر کشورها همچنان با خشابهای سیمکارت فیزیکی عرضه خواهند شد. دیگر تولیدکنندگان بزرگ مانند سامسونگ و گوگل، در حالی که از eSIM به عنوان یک گزینه استقبال میکنند، همچنان در اکثر مناطق گوشیهای خود را با سیمکارت فیزیکی عرضه کردهاند.
با این حال، کارشناسان میگویند که هیچ شکی در مورد مسیر حرکت این صنعت وجود ندارد. طبق آخرین پیشبینی CCS Insight، تا پایان سال ۲۰۲۴، ۱.۳ میلیارد گوشی هوشمند با eSIM کار میکردند. انتظار میرود این رقم تا سال ۲۰۳۰ به ۳.۱ میلیارد برسد. پائولو پسکاتوره، تحلیلگر فناوری در PP Foresight نیز میگوید باید در طول زمان، انتظار داشت که خشاب سیمکارت به طور کامل ناپدید شود.
مزایای eSIM چیست؟
پسکاتوره گفت که حرکت به سمت eSIM مزایای بیشماری خواهد داشت که بارزترین آن صرفهجویی در فضای داخلی گوشی است که امکان استفاده از باتریهای بزرگتر را فراهم میکند. او همچنین به مزایای زیستمحیطی، عدم استفاده از کارتهای پلاستیکی سیمکارت، اشاره کرد و معتقد است افرادی که هنگام سفر به خارج از کشور از eSIM استفاده میکنند، گزینههای بیشتری برای انتخاب ارائهدهنده خدمات خواهند داشت و با قبضهای سنگین مواجه نخواهند شد.
کستر مان نیز میگوید این امر رفتارهای جدیدی را در مشتریان به وجود خواهد آورد و به آرامی نحوه تعامل مردم با ارائهدهنده خدمات تلفن همراهشان را تغییر خواهد داد. به عنوان مثال، این میتواند به این معنی باشد که برخی از مشتریان دیگر نیازی به مراجعه به یک فروشگاه فیزیکی برای صحبت در مورد سیمکارت خود با ارائهدهندهشان نخواهند داشت. میتواند یک مزیت بزرگ برای افرادی باشد که مشتاق صرفهجویی در وقت و عدم مراجعه به فروشگاه فیزیکی هستند.
اما او بر این باور است که مانند همه تغییرات، ممکن است این موضوع مورد استقبال همگان قرار نگیرد؛ او میگوید: «این تغییر میتواند به ویژه در میان جمعیتهای مسنتر یا افرادی که اعتماد به نفس کمتری در استفاده از فناوری دارند، مهم باشد. این صنعت باید سخت کار کند تا نحوه استفاده از eSIM را توضیح دهد.»